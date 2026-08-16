Bruce Willis reaparece en matrimonio de su hija Tallulah y protagoniza emotivo momento familiar

16 ag. 2026 - 09:32 hrs.

Bruce Willis tuvo una poco habitual aparición pública durante el matrimonio de su hija menor, Tallulah Willis, quien se casó con el músico Justin Acee el pasado 8 de agosto en Hailey, Idaho, Estados Unidos.

El actor aparece en una de las fotografías de la celebración abrazando a Tallulah mientras toma de la mano a Justin, su nuevo yerno. La imagen fue publicada por Vogue como parte de un extenso registro fotográfico de la boda.

La fotografía fue capturada por Elias Tahan y corresponde a la tercera imagen de una galería de 97 registros. Junto a la fotografía, Tallulah escribió: “Un momento tierno con mi papá y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”.

La presencia de Bruce tuvo especial relevancia debido a que el actor se ha mantenido alejado de la vida pública desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, por lo que sus apariciones y fotografías recientes han generado especial atención entre sus seguidores.

Vogue

La ceremonia se realizó en el patio de la casa familiar, donde Tallulah pasó parte de su infancia, y reunió a sus seres queridos, entre ellos su madre, Demi Moore, y sus hermanas Rumer y Scout Willis.

Durante la celebración también hubo una particular sorpresa preparada por Demi Moore. Chris Martin, vocalista de Coldplay, participó con una canción grabada especialmente para los recién casados, ya que Tallulah es una reconocida admiradora de la banda.

Las fotografías de la boda fueron publicadas por Vogue, mostrando distintos momentos de la íntima celebración y, especialmente, el emotivo encuentro entre Bruce Willis, su hija Tallulah y Justin Acee.

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