"Si...": Francisco Kaminski tras conocer del matrimonio de su ex Camila Andrade con Jorge Yunge

15 ag. 2026 - 18:41 hrs.

Francisco Kaminski no quedó indiferente ante una de las noticias que ha marcado la farándula durante los últimos días: el compromiso de su expareja, Camila Andrade, con Jorge Yunge.

La modelo y ex Miss Chile sorprendió a sus seguidores al confirmar que recibió una propuesta de matrimonio de su actual pareja. “Sí, para siempre, amor”, escribió en una publicación de Instagram junto a registros del especial momento.

La noticia rápidamente generó reacciones en redes sociales y también llegó hasta el programa de farándula “Zona de Estrellas”, donde decidieron consultar directamente a Kaminski por el nuevo paso que dio quien fuera su pareja.

La escueta respuesta de Francisco Kaminski

Fue Adriana Barrientos, amiga cercana del animador, quien tomó la iniciativa de preguntarle por el compromiso de Andrade: “¿Tú estás bien? A la Camila le saltó la liebre, capaz haga despedida de soltera contigo”, le comentó la panelista, fiel a su particular estilo.

Frente a la consulta, Kaminski respondió de manera breve y sin entregar mayores detalles sobre sus sentimientos respecto al anuncio: “Sí, qué bueno”, contestó el exlocutor.

De esta manera, el animador evitó profundizar en el compromiso de su expareja y tampoco quiso referirse públicamente a la relación que actualmente mantiene Andrade con Jorge Yunge.

¿Kaminski también piensa casarse?

La conversación, sin embargo, no terminó con la reacción al compromiso de Andrade.

Barrientos aprovechó la instancia para preguntarle a Kaminski por su situación sentimental actual y si continúa en pareja después de los últimos acontecimientos que han marcado su vida personal: “Sí, amiga, sigo pololeando, un abrazo”, respondió el animador.

Su respuesta confirmó que actualmente mantiene una relación, aunque prefirió no entregar mayores antecedentes sobre su pareja ni aclarar si existe la intención de volver a llegar al altar.

Por ahora, mientras Camila Andrade comienza una nueva etapa junto a Jorge Yunge tras aceptar la propuesta de matrimonio, Kaminski optó por mantener un perfil más reservado y limitarse a desearle lo mejor a su expareja.