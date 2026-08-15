Grave accidente en la Ruta 68 deja un fallecido y un herido grave a la altura de Casablanca

15 ag. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la Ruta 68 cuando un vehículo menor volcó a la altura de la comuna de Casablanca, región de Valparaíso. El hecho deja preliminarmente a una persona fallecida y a un herido de gravedad.

Un fallecido y un herido en accidente en la Ruta 68

De acuerdo a la concesionaria de la autopista, el siniestro vial ocurrió en dirección a Santiago en el sector de La Rotunda, específicamente en el kilómetro 73,7 de la ruta.

En el lugar se desplegó un amplio operativo de Carabineros, Bomberos, Samu y personal de Seguridad Vial de la autopista, quienes trabajaron para socorrer a las personas accidentadas.

Lamentablemente, el volcamiento del vehículo dejó una persona fallecida y un herido de gravedad que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver el auto accidentado con graves daños a un costado de la ruta mientras los servicios de emergencia trabajaban a su alrededor.

Desde la Ruta 68 indicaron que se mantiene el tránsito lento en dirección a la Región Metropolitana, pese a que los trabajos se concentran en la berma y no en las pistas de circulación de la autopista.

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