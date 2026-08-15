Hombre muere tras choque entre vehículo y Biotren en Chiguayante

15 ag. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente fatal se produjo la noche del viernes en la comuna de Chiguayante, región de Biobío, luego que el Biotren impactara a un vehículo, dejando una víctima fatal.

Un hombre falleció en el choque

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el siniestro se produjo a eso de las 23:00 horas, en el cruce ferroviario ubicado en Calle Esperanza con O'Higgins.

Por motivos que se investigan, un vehículo menor terminó siendo impactado por el tren, provocando la muerte de un hombre, quien iba de acompañante.

La conductora del automóvil, en tanto, resultó con lesiones y fue trasladada de forma inmediata al SAR Chiguayante. De momento, se desconoce su estado de salud.

Carabineros indicó que, tras entrevistarse con el maquinista del BioTren, de 41 años, este manifestó que al enfrentar el cruce, de forma repentina ingresó el vehículo, no respetando las barreras de emergencia.

Pese a que el trabajador activó de forma inmediata el sistema de frenos, no logró detener la máquina, impactando el automóvil.