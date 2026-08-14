A 4.650 metros de altura y con frío extremo: Así es la planta termosolar más alta del mundo

14 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una particular planta de energía solar acaba de completar una de sus principales etapas de construcción en una de las zonas más extremas de China. Se trata de la planta termosolar Tushuo, ubicada en el condado de Amdo, en la región autónoma china de Xizang, conocida también como Tíbet.

El proyecto, de 100 megavatios, completó la instalación de 15.927 helióstatos, espejos orientables que concentran la luz del Sol sobre una torre central. El campo solar se encuentra a más de 4.650 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo, según el reporte citado por Gizmodo, en la planta termosolar de concentración de mayor altitud construida hasta ahora en el mundo.

Casi 16 mil espejos apuntando hacia una torre

Los helióstatos están distribuidos en un campo que ocupa aproximadamente 800.000 metros cuadrados. Cada uno de ellos está diseñado para orientar la luz solar hacia una torre receptora de 210 metros de altura.

En la parte superior del sistema, la energía solar concentrada permite calentar sales fundidas hasta alcanzar los 560 grados Celsius. Estas sales son posteriormente utilizadas para generar vapor y mover turbinas, en un proceso similar al de una central térmica tradicional.

Una de las características de esta tecnología es que las sales fundidas pueden conservar el calor durante horas. Por ello, la planta incorpora un sistema de almacenamiento térmico de ocho horas, lo que permite continuar generando electricidad incluso después de que el Sol se haya puesto.

Un proyecto construido en condiciones extremas

La ubicación de la planta significó un desafío adicional para su construcción. Al encontrarse a más de 4.600 metros de altura, los responsables debieron desarrollar soluciones específicas para enfrentar los fuertes vientos de la meseta.

Los soportes de los helióstatos fueron diseñados para ser livianos, pero al mismo tiempo contar con una alta rigidez. Además, el sistema de seguimiento solar tiene un margen de holgura prácticamente nulo.

Los propios espejos cuentan con recubrimientos resistentes a la radiación ultravioleta, debido a la intensidad solar existente a esa altitud.

Incluso la fabricación de los helióstatos se realizó considerando las condiciones del lugar. El proyecto cuenta con una línea de producción completamente automatizada, descrita como la primera de su tipo instalada a esta altitud, con capacidad para producir 6.000 metros cuadrados de helióstatos por día.

¿Cuánta electricidad generará?

La conexión de la planta a la red está prevista para octubre de 2026. Una vez operativa, se estima que producirá 255 millones de kilovatios hora de electricidad al año, cantidad que sería suficiente para abastecer a unos 50.000 hogares.

De acuerdo con los desarrolladores, la generación permitiría ahorrar unas 60.000 toneladas de carbón y reducir las emisiones de dióxido de carbono en 165.000 toneladas anuales.

La planta de Amdo forma parte de un plan más amplio de energías limpias en la zona. Cerca de allí también se construye una planta termosolar de canal parabólico de 50 megavatios en el condado de Damxung, junto a un parque fotovoltaico de 400 megavatios.

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