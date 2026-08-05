Así será la represa más grande del mundo: La megaobra que casi triplicará a la actual líder del planeta

05 ag. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Mover una cantidad de agua capaz de abastecer de electricidad a más de 300 millones de personas es la ambición de la represa de Motuo, el gigantesco proyecto que China ya comenzó a construir en el Tíbet y que, una vez terminado, se convertirá en la mayor central hidroeléctrica del mundo, dejando muy atrás a la actual líder del ranking.

El proyecto comenzó oficialmente el 19 de julio de 2025, cuando el primer ministro chino, Li Qiang, encabezó la ceremonia inaugural en la ciudad de Nyingchi, en la Región Autónoma del Tíbet.

Durante la actividad calificó la iniciativa como el "proyecto del siglo", una obra cuya inversión supera los 1,2 billones de yuanes, equivalentes a unos 170.000 millones de dólares.

No será una sola presa

Aunque es conocido como la represa de Motuo o central hidroeléctrica de Medog, el proyecto no contempla un único muro de hormigón. En realidad, estará compuesto por cinco centrales hidroeléctricas en cascada, que se construirán en el Gran Cañón del río Yarlung Tsangpo, aprovechando el pronunciado desnivel del terreno.

Para ello se perforarán grandes túneles a través de las montañas del Himalaya, desviando el agua hasta las distintas centrales para generar electricidad antes de devolverla al cauce del río. La entrada en operación está prevista para 2033.

La capacidad que romperá todos los récords

La futura central tendrá una capacidad instalada cercana a los 60.000 MW (60 GW), cifra que la convertirá en la mayor del planeta.

Actualmente ese lugar lo ocupa la presa de las Tres Gargantas, también ubicada en China, cuya capacidad alcanza los 22.500 MW. En otras palabras, Motuo podrá generar casi el triple de energía que la infraestructura que hoy lidera el ranking mundial.

Además, se estima que producirá alrededor de 300.000 millones de kilovatios-hora al año, volumen suficiente para abastecer de electricidad a más de 300 millones de personas.

El secreto está en la geografía

El enorme potencial energético del proyecto se explica por el lugar donde será construido. El río Yarlung Tsangpo desciende más de 2.000 metros en un tramo relativamente corto del cañón, considerado el más profundo del mundo.

Ese desnivel permitirá que el agua llegue con una enorme fuerza a las turbinas. En lugar de levantar una única presa de gran altura, el proyecto utilizará un sistema de túneles y centrales escalonadas para aprovechar esa caída por etapas y producir grandes cantidades de energía con un menor caudal.

Un proyecto que también genera inquietud

La construcción de Motuo también ha despertado preocupación fuera de China. El río continúa su recorrido hacia India y Bangladesh. Por ello, la obra ha sido criticada por su posible impacto en millones de personas aguas abajo, el medioambiente y las comunidades tibetanas.

A ello se suma la inquietud por el eventual control del flujo de agua y sedimentos de un río considerado fundamental para esos países.

La mayor apuesta hidroeléctrica de China

La construcción está a cargo de Power Construction Corporation of China (PowerChina) y representa una de las mayores inversiones en infraestructura realizadas por el país.

Con cinco centrales hidroeléctricas funcionando en cascada, una capacidad proyectada de 60.000 MW y una producción anual estimada en 300.000 millones de kilovatios-hora, la represa de Motuo busca convertirse en la nueva referencia mundial de la generación hidroeléctrica cuando entre en funcionamiento en 2033.