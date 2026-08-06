Tragedia en el fútbol: Muere seleccionado de Uganda tras ser atacado en la calle

06 ag. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

La celebración del fútbol ugandés quedó suspendida por una noticia que golpeó a uno de sus principales clubes. David Owori, capitán del SC Villa y jugador de la selección nacional, falleció a los 27 años luego de sufrir una agresión mientras regresaba a su hogar en las calles de Kampala, capital de Uganda.

El ataque

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el futbolista fue interceptado cerca de las 20:00 horas por una banda de delincuentes, de acuerdo con las declaraciones entregadas por Asan Kasingye, portavoz del SC Villa, a medios locales.

Según los antecedentes conocidos, el jugador fue atacado con adoquines para quitarle sus pertenencias y luego fue abandonado en el lugar. Testigos indicaron que quedó inconsciente tras la agresión y posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida.

El adiós a un referente del SC Villa

La noticia fue confirmada por el SC Villa, club donde Owori ejercía como capitán y con el que había construido gran parte de su carrera deportiva.

"Lamentamos la pérdida de algo más que un futbolista; se ha ido un referente, un compañero y un amigo", expresó la institución mediante un comunicado.

CLUB STATEMENT



Our hearts are broken.



SC Villa mourns the tragic passing of our beloved captain, David Owori, following a brutal attack.



We have lost more than a player—we have lost a leader, brother and friend.



Our deepest prayers are with his family. Rest well, Captain. 💔 pic.twitter.com/XTy4sdBoID — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

El futbolista era considerado una de las figuras del equipo de Kampala y había sido parte del plantel que consiguió el decimoséptimo título de liga del SC Villa, una cifra récord dentro del campeonato nacional de Uganda.

Una carrera marcada por el fútbol local y europeo

Owori destacó por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones dentro de la cancha. Podía actuar como carrilero derecho o como mediocampista, una versatilidad que le permitió ganarse un lugar tanto en su club como en la selección de Uganda.

Su primera etapa en el SC Villa se extendió entre 2018 y 2021. Luego dio el salto al fútbol europeo, donde defendió las camisetas del Vélez español y del Utsiktens sueco.

En 2023 regresó al equipo de Kampala, donde rápidamente volvió a convertirse en una pieza importante del plantel y uno de los referentes del camarín.

La despedida de la federación de Uganda

La Federación Ugandesa de Fútbol también lamentó la muerte del jugador y destacó el impacto que tuvo dentro del deporte del país.

El presidente del organismo, Moses Hassim, señaló que “David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para toda una generación. Como capitán del SC Villa, lideró a su equipo con valentía, humildad y pasión. Con la camiseta de los Uganda Cranes, representaba las esperanzas de toda una nación. Hemos perdido a un hijo, un líder y una estrella”.

Owori había defendido la camiseta de la selección ugandesa y era uno de los jugadores que representaba al país en competencias internacionales.

La muerte del capitán del SC Villa ocurre semanas después de otro hecho que afectó al deporte nacional. Según los antecedentes entregados, el jugador de rugby Sydney Gongodyo, también de 27 años, falleció tras ser asesinado por una pandilla en Kampala.