Reforma al SAE: Gobierno promete "mecanismos" para evitar la discriminación en la selección de estudiantes

06 ag. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del debate por la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, reconoció que la propuesta impulsada por el Gobierno contempla el riesgo de que pueda existir "discriminación arbitraria" en los procesos de admisión, aunque aseguró que se implementarán mecanismos para prevenirla y sancionarla.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Agricultura, donde la autoridad defendió las modificaciones al sistema, que buscan reincorporar el mérito académico y ampliar los criterios de asignación de cupos para que los establecimientos tengan un mayor rol en la selección de sus estudiantes.

"Cuando a los establecimientos se les permite participar de la admisión esto es un riesgo que puede ocurrir", afirmó el subsecretario.

Se busca evitar cualquier tipo de discriminación

No obstante, explicó que el objetivo del proyecto no es volver a un sistema sin regulaciones, sino establecer controles que permitan evitar eventuales discriminaciones.

"La idea no es prohibir cualquier tipo de selección o que se asigne al azar, como ocurre hoy día, sino poner las restricciones, las regulaciones y la fiscalización suficiente para poder evitar y, si es que ocurre, sancionar la discriminación arbitraria", sostuvo.

Rodríguez detalló que uno de los principales resguardos será una revisión previa de los procesos de admisión por parte del Ministerio de Educación: "Una revisión y fiscalización ex ante. O sea, el Ministerio va a revisar estos procedimientos de selección antes de que ocurran, para evitar que sean discriminatorios", explicó.

Asimismo, indicó que los directores de los establecimientos deberán suscribir una declaración jurada para llevar adelante estos procesos.

"Existirá una declaración jurada del director para hacer este proceso. Si el director viola esa declaración jurada tiene una consecuencia legal, incluso puede ser penal para el establecimiento", advirtió.

La autoridad agregó que, si un estudiante o su familia consideran que existió discriminación durante el proceso de admisión, podrán presentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación para que investigue el caso.

"No nos cerramos a seguir haciéndole modificaciones al proyecto"

Respecto de la tramitación legislativa, Rodríguez reconoció que no fue posible alcanzar acuerdos con la oposición durante la discusión en comisión: "La oposición, lo que yo entiendo, es que no se convenció del diseño que nosotros estamos proponiendo. Lamentablemente ocurrió una dinámica muy difícil en la comisión, en que fue muy difícil llegar a un punto común de modificaciones al proyecto. No fue posible entrar en una negociación porque habían posiciones muy difíciles de conciliar".

Pese a ello, aseguró que el Ministerio de Educación mantiene la disposición para perfeccionar la iniciativa durante su discusión en el Senado.

"No nos cerramos a seguir haciéndole modificaciones al proyecto en el Senado, en la tramitación que sigue, por si es que existen y se mantienen dudas técnicas de la oposición. Hay que atenderlas y ver cómo podemos incorporarlas. Siempre y cuando no se toque el corazón del proyecto, que es incorporar el mérito, que es confiar en los establecimientos, en su proceso de admisión y permitir que ellos puedan participar en quienes componen sus comunidades", concluyó.