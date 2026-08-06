Schop gratis y promociones 2x1: Dónde celebrar el Día Internacional de la Cerveza 2026 este viernes

06 ag. 2026 - 16:25 hrs.

El primer viernes de agosto rinde homenaje a una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. Este 7 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Cerveza 2026, una fecha que moviliza a fanáticos en más de 50 países y que en Chile tendrá a diversos bares y restaurantes ofreciendo atractivas promociones.

Desde promociones 2x1 hasta descuentos en marcas exclusivas, diferentes locales de comida preparan iniciativas especiales para disfrutar durante toda la jornada.

Estas son las mejores promociones para el Día de la Cerveza

A continuación, revisa detalles de las principales ofertas para el Día de la Cerveza una jornada que rinde homenaje a Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández, cuatro amigos que en 2007 se juntaron en un bar de Estados Unidos para instaurar la celebración el primer viernes de cada agosto.

Kross Bar

Para iniciar las festividades este viernes 7 de agosto, todos los bares de Kross Bar en Santiago y regiones (exceptuando la sucursal del Aeropuerto) regalarán 80 schops de Kross Golden de 350 ml por local a los primeros clientes en llegar, hasta agotar stock. Asimismo, desde las 19:00 horas habrá premios y sorpresas para los asistentes.

Junto a esto, la marca dará inicio al "Desafío del Brewer". Al solicitar una tarjeta en sus locales e ir timbrando cada variedad consumida, los clientes que completen el recorrido antes del 15 de septiembre podrán canjear un sándwich a elección con papas fritas de regalo.

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Fuente Chilena

La sandwichería celebrará el viernes 7 de agosto con valores reducidos en su cerveza de edición limitada "Capítulo 18", una variedad de estilo Altbier creada en conjunto con Cervecería Kross. Las ofertas especiales para consumo en local serán de un schop por $4.500, dos schops por $6.900 y tres schops por $9.900.

Adicionalmente, entre las 18:00 y las 21:00 horas, las sucursales de Mallplaza Oeste, Cenco Florida, Apoquindo y Pedro de Valdivia contarán con activaciones, concursos y sorpresas para sus clientes.

Juan y Medio

El restaurante Juan y Medio se sumará a los festejos este con una promoción de 2x1 en todos sus schops. La oferta estará disponible exclusivamente para consumo en local hasta agotar stock en sus tres sucursales: Rosario, Providencia y Los Andes.

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Fuente Suiza

Fuente Suiza optó por adelantar los festejos para este jueves 6 de agosto. El establecimiento ofrecerá un 2x1 en schop de marcas Escudo y Heineken durante toda la jornada, promoción válida únicamente de forma presencial en su local ubicado en Irarrázaval 3361, comuna de Ñuñoa.

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Uncle Fletch

También la comuna de Ñuñoa, la hamburguesería Uncle Fletch festejará el viernes regalando una cerveza Bonnie o Clyde a las primeras 50 personas mayores de 18 años que pidan una hamburguesa en su sucursal.

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Bar y Vuelvo

A su vez, la cadena Bar y Vuelvo dispondrá de una promoción especial durante el viernes: el segundo schop de Stella Artois tendrá un valor de $990. La oferta aplicará desde la apertura de cada local hasta las 20:00 horas en todas sus sucursales.