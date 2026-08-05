Animales exóticos, show de títeres y más: Guía de panoramas para el Día de la Niñez

05 ag. 2026 - 16:58 hrs.

El Día de la Niñez se celebra este domingo 9 de agosto y con él llega una de las fechas más esperadas del año para los más pequeños del hogar. Es una oportunidad para salir de la rutina, compartir en familia y regalar una experiencia que va más allá de cualquier objeto que pueda envolverse en papel de regalo.

Este año la oferta de panoramas para la ocasión es amplia y variada, con opciones que van desde espectáculos en vivo y experiencias culturales hasta actividades al aire libre y propuestas de entretenimiento pensadas especialmente para niños de distintas edades. Hay alternativas para todos los presupuestos y para todos los tipos de familia.

A continuación, una selección de planes para celebrar el Día de la Niñez con algo distinto, porque los recuerdos más bonitos de la infancia casi siempre nacen de una tarde fuera de casa compartida con quienes más queremos.

Disney On Ice

El show regresa con una nueva edición que reunirá sobre el hielo a personajes como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch, Mirabel, Anna y Elsa, en un espectáculo que combina patinaje, coreografías, efectos visuales y coloridos vestuarios para toda la familia.

El show está pensado para espectadores de todas las edades, permitiendo que tanto niños como adultos disfruten de un recorrido por algunas de las historias más populares del universo Disney en un formato de entretenimiento en vivo.

Las funciones se realizarán el 6 y 9 de agosto en el Movistar Arena de Santiago, con distintos horarios disponibles para que las familias puedan elegir la alternativa que mejor se adapte a sus planes durante el fin de semana del Día del Niño.

X-OTIA

Quienes buscan un panorama para el Día del Niño también podrán visitar X-OTIA, una experiencia educativa encabezada por Sebastián Jiménez, "Lindorfo", donde los asistentes conocerán de cerca especies como loros, tucanes, reptiles, tortugas y serpientes pitón, aprendiendo sobre sus características y hábitats.

La exhibición estará disponible todos los días entre las 12:00 y las 19:00 horas en Mall Sport, ofreciendo un recorrido guiado por monitores especializados que promueve el respeto y la protección de la vida animal. Además, contempla descuentos para clientes del centro comercial y entrada gratuita para niños de menos de 90 centímetros de estatura.

Show de Títeres

Casaideas celebrará el Día del Niño con un espectáculo gratuito de títeres en su tienda de Mall Plaza Vespucio, ofreciendo un panorama familiar pensado para que niños y niñas disfruten de una jornada llena de diversión y entretenimiento.

La actividad contará con funciones a las 12:00, 16:00 y 18:00 horas, además de globos, dulces y concursos con premios. La iniciativa busca que las familias compartan una experiencia especial con diversas sorpresas para los más pequeños.

Kids Party

Mall Sport celebrará el Día del Niño con la primera edición en Chile de la Kids Party, una fiesta musical inmersiva que combinará baile, luces flúor, colores y entretención en un ambiente pensado especialmente para niños y niñas junto a sus familias.

La actividad se realizará el 9 de agosto, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el área central del centro comercial. La entrada será gratuita y los menores deberán asistir acompañados por su madre, padre o un adulto responsable.

PREGUNTOPENS

Open La Calera, Open Ovalle y Open Rancagua celebrarán el Día del Niño con “PREGUNTOPENS”, una experiencia gratuita que se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto. La actividad invita a niños y niñas a descubrir respuestas a curiosidades sobre ciencia, historia, astronomía, animales y el mundo que los rodea a través de un entretenido recorrido interactivo.

Los participantes deberán completar un laberinto con cinco estaciones llenas de desafíos y sorpresas, incluyendo espejos especiales y huellas de distintos animales. La experiencia estará disponible entre las 11:00 y las 19:00 horas y busca que las familias disfruten de una jornada donde el aprendizaje y el juego sean los protagonistas.

Museo Jedimar del automóvil

El Museo Jedimar celebrará el Día del Niño con entrada gratuita para todos los niños y niñas de hasta 16 años el domingo 9 de agosto, invitando a las familias a recorrer una destacada colección de vehículos históricos y conocer de cerca verdaderas joyas de la industria automotriz.

La celebración comenzará el sábado 8 de agosto con la Expo Coleccionables Jedimar, un evento gratuito que reunirá exhibiciones y venta de autos a escala, además de food trucks, ofreciendo un panorama ideal para los fanáticos del automovilismo y el coleccionismo.

Caja 18

La caja de compensación preparó una serie de beneficios para celebrar el Mes del Niño, con descuentos exclusivos para sus afiliados en espectáculos, cine, parques de entretención, plataformas de streaming y compras online, ofreciendo diversas alternativas para disfrutar en familia.

Entre las principales promociones destacan un 25% de descuento en las entradas para el show "Un Mundo de Colores" de Topa en el Teatro Caupolicán, además de precios preferenciales en entradas para Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.

La oferta también incluye descuentos en panoramas al aire libre, como beneficios en Rally Kart, Parque Aventura y Mini Golf de Turistik, además de rebajas en el catálogo de actividades infantiles de Entrekids, ampliando las opciones de entretenimiento durante agosto.

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