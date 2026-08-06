¿Volverán las lluvias y la nieve?: Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para la RM

06 ag. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago tendrá jornadas marcadas por la presencia de nieblas y abundante nubosidad antes de un cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

Así lo anticipó el periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, al entregar el pronóstico para la Región Metropolitana.

Para este viernes, la capital registrará una temperatura máxima de 13°, con nieblas durante la mañana que darán paso a escasa nubosidad en el transcurso de la jornada.

Posibilidad de lluvia y nieve en sectores precordilleranos

Alejandro Sepúlveda señaló que durante la madrugada del sábado existe la posibilidad de precipitaciones en sectores de la Región Metropolitana. Además, indicó que también podría registrarse una débil caída de nieve en zonas ubicadas desde la cota 1.000 metros hacia arriba.

El especialista precisó que, de concretarse, las precipitaciones y la nieve serían de baja intensidad y se concentrarían durante las primeras horas del sábado.

De cara al cierre del fin de semana, Sepúlveda advirtió que el domingo será la jornada más fría de la semana, con una temperatura mínima de 1° y heladas de carácter generalizado en gran parte de Chile.

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