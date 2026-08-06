Tragedia en Perú: Chileno muere tras sufrir caída mientras escalaba el nevado Huascarán

06 ag. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente conmocionó a la comunidad montañista tras confirmarse la muerte de un turista chileno mientras realizaba una travesía por el nevado Huascarán, ubicado en la región de Ancash, Perú.

La víctima fue identificada por las autoridades locales como Andrés Regueira, de 21 años. Según los primeros antecedentes recopilados sobre el suceso, el joven se encontraba escalando la cumbre en compañía de un amigo.

Fue precisamente este acompañante quien presenció el fatal hecho y dio la alarma de emergencia tras lograr descender por sus propios medios hasta un refugio cercano para solicitar auxilio.

Una trágica caída

Según el testimonio de su compañero, Regueira habría sufrido una caída desde una altura aproximada de 900 metros. Debido a la magnitud del impacto y las condiciones geográficas de la montaña, el cuerpo de la víctima quedó en una zona compleja y muy peligrosa para los rescatistas.

Imagen del nevado Huascarán en Perú / Shutterstock

Ante esta situación, representantes de la Asociación Socorro Andino Peruano informaron que se concretó un operativo especial para atender la emergencia.

Un equipo especializado conformado por 18 rescatistas, en coordinación directa con efectivos de la Policía de Alta Montaña de Perú, iniciará en las próximas horas una expedición para intentar recuperar los restos del joven deportista chileno.

El nevado Huascarán, la cumbre más alta del país vecino con más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, representa uno de los desafíos más exigentes del andinismo sudamericano, caracterizado por sus severas condiciones meteorológicas y complejas grietas.

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