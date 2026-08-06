Bono Logro Escolar: ¿Qué requisitos debe cumplir el estudiante?

06 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un aporte económico no postulable destinado a premiar el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los estudiantes con mejor desempeño académico en Chile.

Este beneficio forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y busca incentivar el rendimiento escolar en los sectores con mayor vulnerabilidad social del país.

A continuación, te presentamos el detalle completo de las condiciones y requisitos que debe cumplir un estudiante para adjudicarse este incentivo económico.

Requisitos para ser beneficiario del Bono Logro Escolar

Para ingresar a la nómina de seleccionados y recibir el pago correspondiente, el alumno o alumna debe cumplir simultáneamente con los siguientes criterios establecidos por la normativa vigente:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población : La familia del estudiante debe estar debidamente inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH) y situarse dentro del primer tramo de vulnerabilidad (hasta el 30%) al 31 de diciembre del año anterior.

: La familia del estudiante debe estar debidamente inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH) y situarse dentro del primer tramo de vulnerabilidad (hasta el 30%) al 31 de diciembre del año anterior. Nivel educacional cursado : El grupo familiar debe contar entre sus integrantes con personas que hayan cursado entre 5° año de educación básica y 4° año de educación media durante el año escolar inmediatamente anterior.

: El grupo familiar debe contar entre sus integrantes con personas que hayan cursado entre 5° año de educación básica y 4° año de educación media durante el año escolar inmediatamente anterior. Límite de edad : El beneficio está enfocado en estudiantes jóvenes que tengan hasta 24 años de edad inclusive.

: El beneficio está enfocado en estudiantes jóvenes que tengan hasta 24 años de edad inclusive. Establecimiento educacional reconocido : El alumno debe haber cursado sus estudios en instituciones educativas de enseñanza básica o media reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación.

: El alumno debe haber cursado sus estudios en instituciones educativas de enseñanza básica o media reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación. Rendimiento académico destacado: Es requisito obligatorio formar parte del 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso durante el año escolar inmediatamente anterior.

Al ser un aporte no postulable, las familias no deben realizar ningún trámite ni completar formularios de inscripción.

La nómina de beneficiados se publica anualmente en las plataformas oficiales del Estado. Para verificar si un estudiante fue seleccionado, la persona interesada solo debe ingresar al sitio web oficial del Bono Logro Escolar e digitar el RUT y la fecha de nacimiento del alumno.

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT del cobrador asignado en el grupo familiar, lo que facilita un cobro rápido, seguro y transparente.

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