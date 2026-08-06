Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: Este es el ahorro mínimo que debes tener

06 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El periodo de postulación al Subsidio de Arriendo se termina este viernes 7 de agosto, fecha límite establecida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para acceder a este aporte estatal que se puede recibir hasta por ocho años.

El beneficio está destinado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una propiedad, aunque para postular se debe cumplir con un ahorro mínimo exigido por el Minvu.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio de Arriendo?

Para acceder a este aporte estatal, uno de los requisitos fundamentales es acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.379) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Junto al monto de ahorro exigido, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 18 años y contar con cédula nacional de identidad vigente (extranjeros deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente).

y contar con cédula nacional de identidad vigente (extranjeros deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente). Postular al menos con un núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.

(cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% .

. Acreditar un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF . Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumenta en 8 UF.

. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumenta en 8 UF. Tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones. En caso de no tener contrato de trabajo, se pueden acreditar ingresos mediante el informe del SII de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de pensión.

informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones. En caso de no tener contrato de trabajo, se pueden acreditar ingresos mediante el informe del SII de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de pensión. Contar con certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu (BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes).

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite se puede realizar directamente en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ingresando aquí.

Para completar el proceso, las personas deben ingresar a la plataforma digital utilizando su ClaveÚnica y completar los datos solicitados por el sistema.

¿Qué viviendas se pueden arrendar?

Por regla general, el valor del arriendo de la vivienda a arrendar no podrá superar las 11 UF ($449.292), mientras que mensualmente se reciben de 4,2 UF ($171.548) de subsidio.

Sin embargo, el monto máximo de arriendo sube a 13 UF ($530.982) para todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, casos en los que el aporte mensual del subsidio alcanza las 4,9 UF ($200.139).

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