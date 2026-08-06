"No te compares con la Faloon": El duro ataque de Camila Nash a Sofía Latorre por cercanía con Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

06 ag. 2026 - 08:33 hrs.

El martes en Volverías con tu ex? 2 llegó cargado de novedades desde el primer minuto, con el ingreso de dos nuevos participantes que sacudieron la dinámica del encierro y dejaron en claro que no venían a pasar piola.

Camila Nash y Tom Brusse fueron los nuevos rostros que irrumpieron en la casona, y su llegada no tardó en generar las primeras chispas. Camila sorprendió a todos al anunciar que quería cambiar de dupla para competir junto a Raimundo Cerda, dejando a Sofía Latorre emparejada con Tom Brusse.

La reacción de Sofía fue inmediata y sin ningún tipo de filtro. "No creo que Rai me cambie por ella si es como cambiar wagyu por charqui. Si me va a cambiar por algo, que sea por algo mejor, no por algo peor", lanzó, en una frase que marcó el tono de lo que vendría.

Dura respuesta de Nash

Camila no se quedó callada y respondió con todo. Le recordó a Sofía que Faloon Larraguibel, la ex de Raimundo, era una figura de otro nivel y que ella no tenía nada que hacer en esa comparación. "Tú no figuras, no te compares con la Faloon. Delante de Faloon tú no figures", le dijo sin contemplaciones.

Sofía contraatacó con una revelación que nadie esperaba. "Lo más divertido es que anda comentando mis reels en Instagram. Me das vergüenza", retrucó, dejando caer un dato que cambió completamente el ángulo del intercambio y que generó reacciones inmediatas entre los presentes.

Pero Camila no estaba dispuesta a ceder terreno y cerró el cruce con una de las frases más duras de la noche. "Yo no sabía que había una persona más cara de r… que yo para hablar de la fama, esta me superó", lanzó, antes de apuntar directamente a la actitud de Sofía con Raimundo.

"Arrastrada"

"A mí me da vergüenza lo arrastrada que eres tú con Rai que no te pesca. Espero que nunca me pase lo que te está pasando a ti, porque sería penoso. Dios líbrame de que me humillen así", remató Camila, en una frase que cayó como una bomba dentro de la casona y que dejó a más de uno sin palabras.

El enfrentamiento entre ambas mostró desde el primer momento que la convivencia con los nuevos participantes no iba a ser sencilla. Camila llegó con una personalidad que no se guarda nada, y Sofía demostró que tampoco está dispuesta a dejarse pasar a llevar por nadie.

La dinámica de Raimundo en todo esto también quedó en el centro de la conversación. Tanto Sofía como Camila pusieron sus fichas en él desde el primer momento, aunque por razones muy distintas, lo que promete complejizar aún más su situación dentro del encierro.

El ingreso de Camila Nash y Tom Brusse dejó en claro que Volverías con tu ex? 2 entra en una nueva fase, con participantes que llegan dispuestos a mover el tablero y que no necesitaron ni un día para demostrar que tienen carácter de sobra para enfrentar lo que viene.

¿Cómo ver "Volverías con tu ex? 2"?

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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