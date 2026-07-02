Sofía Latorre fue eliminada de Volverías con tu ex? 2 y culpó a Rai: "Fue con querer, para qué voy a mentir"

02 jul. 2026 - 10:35 hrs.

Sofía Latorre quedó eliminada de Volverías con tu ex? 2 en el capítulo 17 del reality de Mega, tras perder el duelo de eliminación ante Carlos "Kaos" Águila y Estefanía Marquis. La influencer rompió en llanto desconsolado y no tardó en apuntar contra su expareja Raimundo "Rai" Cerda por el resultado.

La competencia que se le escapó de las manos

El duelo consistió en dos etapas: las mujeres debían rescatar y trasladar paquetes de cartas de madera, y luego los hombres debían construir una torre con esos bloques hasta alcanzar una altura determinada. Sofía cumplió su parte de manera impecable y sacó una importante ventaja sobre Estefi. Pero Rai optó por construir una torre en forma de triángulo con una base demasiado ancha que nunca alcanzó la altura exigida y terminó desplomándose.

Kaoto, en cambio, detectó el error de su amigo y con una estrategia más simple armó la torre rápidamente, dándole el triunfo a su dupla.

"Fue con querer, para qué voy a mentir"

La derrota golpeó con fuerza a Sofía Latorre. Apenas terminó la prueba, rompió en llanto gritando entre lágrimas: "¡Qué injusto, no me la creo!", lamentando haber superado ampliamente a Estefi en su parte y aun así quedar eliminada. Antes de abandonar la casona, hizo una dura confesión sobre el desempeño de Rai: "Cada uno tenía su rol en esta competencia. Me quedo con lo que yo di. He pensado que fue con querer, un poco, para qué voy a mentir".

Rai negó cualquier intención de perjudicarla y le pidió disculpas.

El discurso de despedida

Antes de abandonar Volverías con tu ex? 2, Sofía quiso cerrar su participación con una reflexión: "Es mi primer reality, me emociono porque es algo que quería hace mucho tiempo. Fui yo 100%. A muchos les caí mal, a muchos les caí bien. Fui súper soberbia pero no me arrepiento porque siempre le gané a Estefi". Y cerró con una última duda sobre Rai: "La gente que en verdad lo conoce sabe cómo es, y acá adentro fue una persona muy distinta, todo daba para dudar un poco".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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