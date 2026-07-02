"Era como buscar una aguja en un pajar": Bombero chileno relata cómo salvaron con vida a Hernán en Venezuela

02 jul. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El rescate con vida de Hernán Gil, el ciudadano venezolano que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros tras los terremotos que afectaron al estado de La Guaira, sigue generando impacto. Uno de los integrantes del equipo USAR de Bomberos de Chile, Exequiel Gallardo, entregó detalles del complejo operativo que permitió concretar el salvataje.

En conversación con Mucho Gusto, Gallardo, quien se desempeña como oficial de enlace del equipo chileno, aseguró que se trató de uno de los procedimientos más difíciles en los que ha participado Bomberos de Chile.

"Fue un rescate muy complejo. Hemos estado trabajando ya casi tres días (...) en una etapa donde ya se habla de rescates de milagro. No es normal encontrar una persona con vida después de tantos días", afirmó.

"Era como buscar una aguja en un pajar"

El bombero explicó que el primer desafío fue localizar con precisión a la víctima entre los restos de un edificio de ocho pisos completamente colapsado.

"La información que teníamos era que se escuchaban voces. Nuestro equipo confirmó esa señal de vida, pero encontrar a una persona solo porque se escuchaban voces era como buscar una aguja en un pajar", relató.

Gallardo detalló que utilizaron equipos especializados de amplificación de sonido y un sonar para triangular la posición de Hernán Gil.

"Le pedíamos a la persona que hablara y fuimos marcando mediciones en tres dimensiones. Así pudimos establecer el punto exacto donde se encontraba y comenzar la construcción del túnel", explicó.

Finalmente, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando lograron confirmar visualmente la ubicación de la víctima. "Hicimos una perforación, introdujimos nuestra cámara y vimos la mano. Ahí supimos que los cálculos de la triangulación eran correctos y comenzamos a trabajar para concretar el rescate", recordó.