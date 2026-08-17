"Soy inocente, esto es un montaje": Así fue la llegada de Camilo Huerta a Chile

17 ag. 2026 - 07:54 hrs.

Camilo Huerta finalmente arribó a Chile durante la madrugada de este lunes en un vuelo proveniente desde Miami, Estados Unidos, en medio de la investigación que encabeza el OS7 de Carabineros y que mantiene al exrostro televisivo con una orden de detención vigente.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago, Huerta fue abordado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes le notificaron oficialmente la orden judicial en su contra. Posteriormente, quedó bajo custodia de Carabineros, institución que lidera las diligencias del caso.

El exchico Yingo es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas, cargos que serán revisados durante la audiencia de formalización programada para este martes.

"Soy totalmente inocente, esto es un montaje"

Tras descender del avión y antes de ser trasladado, Camilo Huerta entregó una breve declaración a la prensa presente en el aeropuerto.

"Soy totalmente inocente, esto es un montaje", afirmó.

Luego de sus palabras, el imputado fue escoltado por vehículos policiales para concretar su traslado hasta una unidad de Carabineros, donde permanecerá detenido hasta la audiencia de formalización.

¿A qué recinto policial será llevado?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial respecto al lugar donde permanecerá detenido. Entre las alternativas que se manejan está la dependencia del OS7 de Carabineros en Providencia, debido a que dicha unidad lidera la investigación.

Otra posibilidad es que sea trasladado hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto, recinto donde se encontrarían otros detenidos vinculados a la misma indagatoria.

Será durante las próximas horas cuando las autoridades definan el lugar de reclusión temporal de Huerta, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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