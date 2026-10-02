Suspenden audiencia de Martín de los Santos: Fiscal cuestiona su supuesta entrega y confirma que pedirán una pena de 5 años

02 oct. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

La audiencia de preparación de juicio oral contra Martín de los Santos fue suspendida este viernes, luego de que su defensa presentara una incidencia, por lo que la instancia se realizará en una próxima fecha a confirmar.

Tras la suspensión, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, abordó la situación del imputado y cuestionó el argumento de que este se habría entregado voluntariamente a las autoridades tras permanecer detenido en Brasil.

Fiscal cuestiona que Martín de los Santos se haya entregado

Lanas sostuvo que el Ministerio Público considera que De los Santos no colaboró voluntariamente con la justicia, sino que fue encontrado en Brasil tras permanecer fuera del país.

En esa línea, explicó que el imputado supuestamente tenía pasajes para regresar a Chile durante los días posteriores a su detención, pero fue encontrado a más de 3.000 kilómetros del lugar desde donde tenía previsto retornar.

"O sea, nos caben bastantes dudas de si él efectivamente se iba a presentar e iba a retornar voluntariamente al país", sostuvo Lanas.

Fiscalía pide 5 años de pena

El fiscal jefe de Las Condes también confirmó que el Ministerio Público está solicitando una pena de 5 años de presidio menor.

"Nosotros estamos pidiendo una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, considerando algunas agravantes, y será el Tribunal el que tenga que decidir si considera alguna pena sustitutiva", explicó.

Lanas precisó que la huida del imputado no es considerada un agravante por la Fiscalía, pero sí lo son "la acción contra la superioridad de las fuerzas y el haber accionado contra un adulto mayor".

Cabe recordar que la causa corresponde a la investigación por la agresión de De Los Santos contra un conserje adulto mayor en Vitacura, motivo por el que fue extraditado desde Brasil y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

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