Caso Bruma: Amplían investigación por 90 días y defensa de Blumar busca acuerdo con las familias de los fallecidos

01 oct. 2026 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por el naufragio de la embarcación Bruma, ocurrido el 30 de marzo de 2025 frente a las costas de la isla Santa María, fue ampliada por 90 días luego de la audiencia de reformalización realizada este jueves en el Juzgado de Garantía de Coronel, región del Biobío.

La instancia no incorporó nuevos delitos para los tres imputados, sino que permitió precisar algunos antecedentes geográficos relacionados con la ubicación de la embarcación. Además, el tribunal modificó las medidas cautelares de los imputados, quienes ahora quedaron con arraigo nacional y firma quincenal.

Investigación por el caso Bruma se extiende por tres meses

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, explicó que "la petición de la Fiscalía consistía en hacer una corrección a algunas imprecisiones geográficas que se detectaron en la revisión de los antecedentes".

El persecutor agregó que la ampliación permitirá completar las diligencias que todavía están pendientes antes de presentar una eventual acusación.

Entre ellas se encuentran peritajes realizados por la Policía de Investigaciones a restos encontrados en unos sacos que fueron entregados a familiares de las víctimas. Se busca determinar si corresponden a restos orgánicos u óseos que podrían pertenecer a alguno de los siete tripulantes fallecidos.

¿Qué pasó con los imputados?

Los tres imputados corresponden al capitán de la embarcación Cobra, un vigía y el piloto, quienes enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio.

Durante la audiencia también se solicitó modificar las medidas cautelares. El tribunal accedió a levantar la prohibición que tenían los tres imputados de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar. De esta manera, mantienen el arraigo nacional y la obligación de firmar cada 15 días.

El abogado querellante Rafael Poblete señaló que esperan que la Fiscalía presente las acusaciones a fines de este año o comienzos de 2027. Además, sostuvo que la parte querellante buscará mantener su tesis de que existió un homicidio con dolo eventual y un homicidio por omisión.

Defensa plantea acuerdo, pero familias quieren llegar a juicio

Uno de los puntos que marcó la jornada fue la propuesta planteada por el abogado Alejandro Espinoza, representante de los tres imputados y de Blumar, quien manifestó la intención de buscar un acuerdo con las familias para evitar un juicio oral.

"Esperamos sinceramente que esto se resuelva en un acuerdo con las familias, esa es nuestra voluntad, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no llegue a juicio oral", señaló.

El abogado agregó que, si ese acuerdo no se concreta, están preparados para enfrentar un juicio, ya que sostienen que "no hay responsabilidad ni de la compañía de Blumar ni de los tripulantes del Cobra en este accidente".

Sin embargo, desde las familias de las víctimas descartaron esta posibilidad y manifestaron que su intención es que el caso llegue a juicio oral.

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