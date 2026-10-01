¿Encontró nuevamente el amor?: Douglas rompe el silencio por rumor tras quiebre con Ana Sol Romero

01 oct. 2026 - 19:35 hrs.

El corazón de Douglas volvió a ser el centro de atención esta semana. Tras separarse de Ana Sol Romero, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un supuesto nuevo romance del cantante.

El rumor tomó fuerza en programas de farándula, en donde se deslizó que el artista estaría saliendo con otra persona e incluso algunos aseguraron conocer su identidad.

"Parece que Douglas no está solo; él estaría con una persona pinchando y yo tengo hasta el nombre de ella, pero no lo voy a decir, porque todavía no lo tengo comprobado", comentó Fran García-Huidobro en su programa Plan Perfecto.

Cansado de las especulaciones, el intérprete de "Sigo romántico" decidió salir al paso y dar su versión. Consultado por Fran Reyes en el programa "No es lo mismo", fue categórico sobre su supuesta nueva relación.

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"No tengo ni cabeza ni corazón para una relación"

"Eso es completamente falso. No tengo ni cabeza ni corazón para una relación”, respondió el intérprete, dejando claro que, al menos por ahora, el romance no estaría entre sus prioridades.

El cantante y Ana Sol Romero terminaron su relación en junio, aunque la separación recién se hizo pública en agosto. Desde entonces, la expareja ha lanzado versiones cruzadas.

En paralelo, también surgió información sobre la vida sentimental de Ana Sol. Fanny Mazuela afirmó en "Zona de Estrellas" que habría tenido un romance con un productor estadounidense.

Según la panelista, se trataría de un hombre menor que la argentina, a quien habría conocido durante su trabajo en el podcast "Somos Latinas" en Estados Unidos. Además, sostuvo que el vínculo habría ocurrido cuando todavía estaba con Douglas.