Mane Swett comparte nuevo mensaje en medio de su batalla judicial para recuperar a su hijo

01 oct. 2026 - 08:27 hrs.

Mane Swett compartió un nuevo mensaje en redes sociales antes de enfrentar una nueva instancia judicial en Estados Unidos, en medio de la batalla que mantiene con John Bowe, el padre de su hijo, para conseguir la custodia de su retoño.

La actriz se encuentra nuevamente en Nueva York, donde este jueves 1 de octubre está fijada una nueva jornada de comparecencias relacionada con el proceso judicial que busca definir el futuro de la custodia de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, durante el miércoles 30 de septiembre, Swett publicó un breve mensaje antes de dirigirse nuevamente a la corte.

“Ya en camino, familia. #ResisteMamá”, escribió.

La publicación fue compartida a solo un día de la audiencia fijada para hoy jueves 1 de octubre, que corresponde a la última jornada de comparecencias programada hasta ahora.

Mane Swett

La batalla judicial de Mane Swett por su hijo

La disputa entre Mane Swett y John Bowe comenzó en 2023, luego de que el hijo de la actriz viajara a Estados Unidos para pasar sus vacaciones junto a su padre.

Sin embargo, el niño, que actualmente tiene 14 años, finalmente no regresó a Chile, dando inicio a un proceso judicial que hasta la fecha se ha extendido por casi tres años.

El caso involucra procedimientos tanto en Chile como en Estados Unidos y se acerca a su recta final, luego de las últimas instancias judiciales que la actriz enfrentó en territorio norteamericano.

Esta nueva etapa se abrió luego de que la justicia de Nueva York dejara sin efecto la resolución anterior que había entregado la custodia a John Bowe.

El tribunal determinó que Mane Swett no había sido debidamente notificada de una instancia relacionada con aquel procedimiento, situación que permitió volver a revisar la disputa por la custodia.

¿Qué viene ahora para Mane Swett?

Luego de la nueva instancia judicial de este jueves 1 de octubre, la actriz deberá esperar la resolución de la justicia estadounidense respecto al futuro de la custodia de su hijo y la posibilidad de concretar finalmente el reencuentro.

De esta manera, el mensaje publicado por Mane Swett ocurre en un momento clave de la batalla judicial que mantiene desde 2023 y mientras enfrenta las últimas comparecencias programadas hasta ahora en Estados Unidos.