¿Por qué Leo Rey podría tener que dejar de usar su nombre artístico?

30 sept. 2026 - 14:05 hrs.

Leo Rey enfrenta un problema judicial que podría afectar directamente sus presentaciones. Un extrabajador recurrió al Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe para intentar cobrar una antigua deuda y, entre las medidas solicitadas, está impedir temporalmente que el cantante utilice comercialmente su nombre artístico.

El conflicto se remonta a 2014, cuando Luis Meza Santa Cruz, sonidista que trabajó con el artista, presentó una demanda por un presunto despido injustificado y remuneraciones impagas. En ese entonces, el monto reclamado superaba los $5 millones.

Ahora, más de una década después, la representación del extrabajador busca hacer efectivo el pago de esa deuda apuntando directamente a la marca “Leo Rey”, registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a nombre de Cecil Leonardo Leiva Reyes.

La solicitud presentada ante el tribunal contempla que el cantante no pueda disponer, ceder, licenciar o explotar económicamente la marca mientras continúa el proceso de cobranza. Además, se pide que se abstenga de utilizar comercialmente el nombre “Leo Rey” en nuevas presentaciones, festivales, conciertos y otros espectáculos.

De esta manera, la medida podría tener un impacto directo en la forma en que el artista se presenta públicamente, ya que su nombre artístico es utilizado en sus actividades musicales. Sin embargo, por ahora no existe una prohibición decretada por la justicia, sino que se trata de una petición que debe ser resuelta por el tribunal.

La situación se conoce precisamente cuando el cantante ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras su presentación durante Fiestas Patrias en la Gran Fonda de Chile, registro que tuvo amplia repercusión en redes sociales.