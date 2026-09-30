Gobierno realiza noveno vuelo de migrantes y suma más de 1.700 expulsiones desde marzo

30 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) despegó esta mañana con 40 extranjeros expulsados del país, con destino a Perú y Colombia. Se trata del noveno operativo de este tipo realizado durante 2026.

Del total de personas trasladadas, 18 corresponden a expulsiones administrativas y 22 a expulsiones judiciales. Entre ellas se encuentra una mujer peruana condenada por tráfico de drogas y requerida por la justicia de ese país, además de otros dos ciudadanos peruanos requeridos por autoridades del país vecino.

Más de 1.700 expulsiones durante 2026

“Hoy día se ha materializado el noveno vuelo de expulsiones que materializó la salida de 40 extranjeros. Las expulsiones durante el año 2026 llegan a 1.764 extranjeros. En promedio, se han expulsado 200 extranjeros mensuales y más de 6 expulsiones diarias”, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

En paralelo, los operativos de fiscalización migratoria han permitido identificar a personas que no figuraban en los registros oficiales. Según lo informado, este trabajo elevó en 12.000 el número de migrantes incorporados a las distintas nóminas.

Respecto de Venezuela, se han desarrollado reuniones y acercamientos para avanzar en la posibilidad de concretar expulsiones hacia ese país. Sin embargo, todavía no ha sido posible reabrir las oficinas necesarias para realizar estos procedimientos.

Más de 10 mil salidas voluntarias

Además de las expulsiones, el Gobierno informó que durante 2026 se han concretado 10.197 salidas voluntarias de extranjeros.

“Y lo más relevante que quisiéramos destacar es que en lo que va del año 2026 se han registrado 10.197 salidas voluntarias efectivas. Un 79,13% son venezolanos que han salido del orden de 7.200 ciudadanos venezolanos que estaban en condición irregular”, detalló.

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