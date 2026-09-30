CyberMonday: Marca de tecnología se adelanta con descuentos de hasta 55%

30 sept. 2026 - 14:50 hrs.

A pocos días de una nueva temporada de ofertas, una reconocida marca de tecnología se adelantó al Cyber Monday y habilitó descuentos de hasta 55% en productos seleccionados. Sin embargo, las promociones no están disponibles para todo el público, sino que están dirigidas a dos grupos específicos de clientes.

Se trata de Samsung, que desde el lunes 28 de septiembre habilitó el acceso anticipado a sus promociones para los miembros activos de Samsung Members y los estudiantes, quienes pueden revisar las ofertas antes del inicio general de la temporada.

La iniciativa contempla distintas categorías, entre ellas smartphones, televisores, electrodomésticos y otros dispositivos de su ecosistema tecnológico. Los descuentos y las condiciones dependerán de cada producto seleccionado.

¿Quiénes pueden acceder a las ofertas anticipadas?

Uno de los grupos beneficiados son los usuarios que forman parte de Samsung Members. Para revisar las promociones, deben contar con una cuenta activa e ingresar a la aplicación con sus credenciales, donde podrán conocer los productos participantes, sus descuentos y las condiciones de cada oferta.

Los estudiantes también podrán acceder a beneficios especiales, aunque deberán cumplir con un proceso de registro. Para ello, tienen que ingresar a la sección de Beneficios para Estudiantes de Samsung.com, registrarse con su correo electrónico universitario y verificar su cuenta mediante el mensaje de confirmación.

Una vez completado el procedimiento, podrán ingresar al sitio exclusivo para estudiantes y revisar las promociones, siempre que pertenezcan a una institución adherida al programa.

¿Qué productos se podrán encontrar?

Las ofertas anticipadas incluyen productos seleccionados de distintas categorías. Entre ellos se encuentran teléfonos, tablets, computadores y otros dispositivos que pueden ser utilizados tanto para los estudios como para la vida diaria.

Las promociones estarán disponibles de acuerdo con las condiciones informadas para cada producto. Para conocer el detalle de los descuentos, los artículos participantes y los requisitos de acceso, los interesados deberán revisar los canales oficiales de Samsung.

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