Un nuevo parque podría abrir en Santiago: El proyecto que busca financiamiento y que beneficiaría a miles de vecinos

30 sept. 2026 - 09:06 hrs.

El proyecto, que también es conocido como Parque Metropolitano Sur, registra un 95% de avance. Sin embargo, su apertura se mantenía en incertidumbre debido a las dificultades para financiar la mantención del recinto y a las diferencias entre el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional y la Municipalidad de San Bernardo.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Presidente José Antonio Kast le pidió encontrar una alternativa para concretar la apertura del Parque Cerro Chena.

"El presidente me instruyó que tenía que dar una solución al tema del Cerro Chena, así que estamos trabajando en esa solución", dijo el secretario de Estado a The Clinic.

La autoridad también adelantó que espera reunirse próximamente con el gobernador Claudio Orrego, el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, y la alcaldesa de Calera de Tango para anunciar una solución.

¿Cuándo podría abrir el nuevo parque?

El proyecto tiene como expectativa terminar la obra gruesa antes de diciembre. No obstante, la fecha de apertura dependerá de que se resuelva el financiamiento necesario para poner en marcha y mantener el recinto.

Sobre este punto, Poduje explicó que existen aportes privados en evaluación y que el Ejecutivo busca asumir el financiamiento.

"El Presidente me pidió, me instruyó que buscara una solución de financiamiento. Tenemos algunos aportes privados, pero la idea es poder asumir ese financiamiento. Esto lo vamos a cerrar, espero, pronto", afirmó el ministro.

La búsqueda de una fórmula de financiamiento se produce después de que el titular del Minvu advirtiera que su cartera no podía hacerse cargo de los costos de mantención, debido a su elevado monto. La situación había dejado en suspenso la apertura del parque, pese al avance de las obras.

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