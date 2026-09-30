Oficialismo confirma que Presupuesto 2027 crecerá 1,5% tras reunirse con Kast

30 sept. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast se reunió con senadores y diputados oficialistas en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, a quienes presentó los principales puntos del proyecto de Presupuesto 2027, que será ingresado hoy al Congreso.

Aumento del Presupuesto 2027

Al término del encuentro, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, informó que "nos han comunicado que, con un esfuerzo importante, va a haber un incremento del gasto más allá del 1% que se había especulado, va ser de un 1,5%".

"¿Y qué significa eso? Que ese 0,5% adicional va a ir pensado en obras públicas, en vivienda, en seguridad para hacerse cargo de las prioridades de los chilenos", añadió.

"Estamos bien contentos porque es un presupuesto expansivo, que lo que busca es hacerse cargo de las urgencias laborales del país", recalcó.

"Por sobre lo que se había generado como expectativa"

Por su parte, la jefa de bancada UDI, Flor Weisse, dijo que "este proyecto de presupuesto para el 2027 tiene un aumento del gasto en 1,5%, que eso es por sobre lo que se había generado como expectativa, lo cual es positivo".

Agregó que "tiene el foco en la responsabilidad fiscal, la contención y la consolidación fiscal, y en lo que es la generación de inversión, porque ello genera empleo, que es lo que hoy día tiene una prioridad".

"Y eso está enfocado a los Ministerios de Vivienda, de Obras Públicas. El eje de Seguridad, por supuesto, que tiene una vocación importante también como Defensa, que hoy día es necesario para el país", cerró.