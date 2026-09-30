Horario de colación: ¿Cuánto tiempo corresponde para jornadas de más de 8 horas?

30 sept. 2026 - 09:00 hrs.

La hora de colación es un descanso obligatorio establecido en el artículo 34 del Código del Trabajo. Este período permite que los trabajadores interrumpan su jornada para alimentarse y, por regla general, no se considera parte del tiempo efectivamente trabajado.

En Chile, la duración de este descanso suele generar dudas, especialmente entre quienes cumplen jornadas laborales extensas. Sin embargo, la legislación establece un tiempo mínimo que no aumenta automáticamente por trabajar más horas.

¿Cuánto dura la colación si trabajo más de 8 horas?

De acuerdo con la normativa laboral, el descanso para colación debe ser de al menos 30 minutos, sin que exista una obligación general de extenderlo cuando la jornada supera las 8 horas diarias. No obstante, el empleador y el trabajador pueden acordar un período más prolongado.

Por ejemplo, si una persona trabaja 9 horas efectivas y dispone de 30 minutos de colación que no se imputan a su jornada, deberá permanecer 9 horas y media en su lugar de trabajo.

Por regla general, la colación no se contabiliza como tiempo trabajado, por lo que debe considerarse al calcular la permanencia diaria. Esto significa que el horario de entrada y salida puede abarcar más tiempo que las horas efectivas de trabajo.

En cualquier caso, es importante revisar el contrato de trabajo y los acuerdos vigentes, ya que pueden contemplar un descanso más extenso o condiciones específicas. Además, existen excepciones legales para determinadas actividades, por lo que no todas las jornadas necesariamente se rigen de la misma manera.

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