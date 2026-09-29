Este es el tiempo mínimo de descanso que tiene cumplr el trabajador tras su jornada

29 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Cada día millones de trabajadores del país cumplen con su jornada laboral en las distintas actividades que desarrollan, la que para una gran mayoría tiene actualmente una duración de 42 horas semanales.

Sin embargo, el trabajo no es solo una actividad necesaria para vivir y mantenerse que solo tiene obligaciones, ya que los trabajadores también están protegidos por una serie de derechos, entre estos, el derecho a descansar.

¿Cuál es el tiempo mínimo de descanso de los trabajadores?

A través del Ordinario 5321, la Dirección del Trabajo (DT) ha establecido el período mínimo que debe tener este descanso, el cual es necesario para que los trabajadores puedan "reponer fuerzas y reiniciar su jornada al día siguiente".

"Respecto del descanso a que tiene derecho un trabajador luego de terminada su jornada laboral, cabe señalar que la Dirección del Trabajo ha señalado que entre una jornada efectiva de trabajo y otra, debe existir un espacio de tiempo destinado al reposo", explica la DT en su sitio web.

En esa misma página, el organismo fiscalizador deja en claro que la duración de este descanso "debe ser equivalente, por lo menos, al período laborado".

O sea, si la jornada laboral de un trabajador tiene una duración de ocho horas diarias, el período mínimo de descanso de esa persona también debe ser de ocho horas.

La DT también recuerda que la jornada ordinaria de trabajo "no excederá de 42 horas semanales", tal como lo establece la Ley de 40 Horas, y que "en ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de diez horas por día, salvo las excepciones contempladas en la ley".

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