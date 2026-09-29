Detienen a banda que secuestró camión con productos de supermercado: Conductor fue retenido y llevado hasta el río Maipo

29 sept. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho personas fueron detenidas tras ser vinculadas al robo de un camión en las inmediaciones de Mall Plaza Sur, en San Bernardo, Región Metropolitana.

Interceptaron el camión y retuvieron al conductor

El hecho ocurrió cuando el camión se encontraba trasladando productos de supermercado que debían ser entregados en un recinto ubicado al interior de Mall Plaza Sur.

Según los antecedentes entregados, los sujetos llegaron en dos vehículos y abordaron al conductor. Tras intimidarlo con armas blancas, lo obligaron a descender del camión y posteriormente lo subieron a uno de los automóviles.

Mientras escapaban con el cargamento, el grupo trasladó al trabajador por distintos puntos de la Región Metropolitana. Finalmente, el conductor fue abandonado en la ribera del río Maipo, donde fue encontrado por personal de Carabineros.

Encontraron el camión al interior de una toma

Tras ubicar al conductor, se desarrollaron diligencias para encontrar el vehículo y la carga. El camión fue localizado posteriormente al interior de una toma en San Bernardo.

El capitán Claudio Valenzuela, de la 14 Comisaría de San Bernardo, señaló que “siguiendo con las diligencias, se logró la detención de los sujetos, quienes fueron sorprendidos en dos vehículos, uno de los cuales mantenía un encargo urgente por el delito de robo, y se logró la recuperación de la totalidad de las especies”.

Ocho detenidos tras el procedimiento

Seis de las personas detenidas estarían vinculadas directamente con el robo del camión, mientras que otras dos fueron detenidas por su relación con los inmuebles donde se encontraban las especies.

Sobre estas últimas detenciones, el capitán Valenzuela explicó que “posteriormente, se logró la detención de dos sujetos, quienes tenían una vinculación directa al ser propietarios del inmueble donde permanecían estas especies, haciendo un total de ocho detenidos”.