Detienen a presunto líder de "Los 777": joven de 19 años era buscado tras escapar del primer operativo

29 sept. 2026 - 06:51 hrs.

¿Qué pasó?

Había logrado escapar cuando la PDI desbarató parte de la banda que presuntamente lideraba, y continuó cambiando de domicilio para evitar ser encontrado. Finalmente, el joven de 19 años fue detenido en la casa de su madre, en la comuna de Lampa.

El sujeto es investigado como presunto líder de Los 777, organización vinculada a una serie de delitos cometidos en Colina y Lampa. La investigación incluye robos con violencia, robos con intimidación y secuestros exprés, en los que las víctimas eran retenidas y algunas contactaban a sus familiares para solicitar dinero antes de ser liberadas durante la noche.

Había escapado del primer operativo

La banda fue desbaratada inicialmente a finales de abril. Sin embargo, cuando los detectives llegaron hasta el inmueble que tenían asociado al joven, este no se encontraba en el lugar.

El inspector Rodrigo González, de la Bicrim de Lampa, explicó que en “septiembre del año en curso logramos materializar la detención del líder de esta banda criminal, que anteriormente no logramos su captura cuando detuvimos a otros integrantes, ya que no se mantenía en el inmueble que le teníamos asociado”.

“Desde ese momento, este sujeto, a fin de evitar su captura, comenzó a cambiarse de distintos domicilios. Sin embargo, con un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial logramos determinar que este había llegado al domicilio de su madre dentro de la misma comuna de Lampa, y de manera inmediata se realizaron las coordinaciones para llevar a cabo el procedimiento que finalmente culminó con su detención”, agregó.

Una investigación por hechos ocurridos entre febrero y agosto

La causa considera distintos robos con violencia ocurridos entre febrero y agosto. El fiscal Gonzalo Álvarez indicó que “se trata de una labor investigativa desarrollada con la Policía de Investigaciones, con la Bicrim de Lampa, que abarca distintos hechos de robos con violencia ocurridos tanto en la comuna de Colina como de Lampa”.

El fiscal detalló que “recabado los antecedentes a través de este proceso investigativo, se obtuvieron órdenes de detención para tres imputados, además de autorizaciones de entrada y registro a diversos domicilios, en búsqueda de las detenciones y obtención de evidencia relevante para la investigación”.

Otro elemento que resultó relevante fueron las publicaciones realizadas en redes sociales después de los robos. Los integrantes exhibían allí especies relacionadas con los delitos investigados, lo que permitió a los detectives avanzar en la identificación de los involucrados.