Asaltante irrumpe en una casa y amenaza a niño de 2 años para intimidar a su familia en Las Condes

29 sept. 2026 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de apenas dos años habría sido utilizado para intimidar a su familia durante un robo al interior de una vivienda en Las Condes, Región Metropolitana. El presunto responsable fue detenido posteriormente por equipos de seguridad municipal, luego de que las víctimas alertaran sobre lo ocurrido y entregaran una descripción del sujeto.

El asalto

El hecho ocurrió cuando un grupo familiar se encontraba descansando. De acuerdo con los primeros antecedentes, el individuo habría ingresado solo al inmueble y, para conseguir las especies que buscaba, tomó al menor y lo amenazó con un destornillador.

Ante la situación, los padres del niño entregaron las llaves de un vehículo y otras especies de valor que mantenían en la vivienda. El sujeto huyó del lugar con las pertenencias, pero el vehículo fue posteriormente encontrado encendido y con los objetos en su interior.

La búsqueda tras el robo

Olga González, subdirectora de Seguridad de Las Condes, relató que “realizando patrullaje preventivo, se encontró con una mujer en la calle que señaló que había sido víctima de un asalto. Los delincuentes habían ingresado a su hogar, habían tomado como rehén a uno de sus pequeños hijos y los despertaron. En esas circunstancias, los delincuentes salieron del hogar con varios enseres y con el auto”.

“Encontraron posteriormente el vehículo prendido con todas las cosas al interior de este y los inspectores comenzaron la búsqueda del sujeto de acuerdo a la descripción que había hecho la víctima, encontrándolo, reduciéndolo y esperando que llegara a Carabineros para que continuara con el procedimiento”, agregó.

Municipio entregó apoyo a la familia

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que el municipio acompañó a la familia tras lo ocurrido: “Nos indigna profundamente lo que vivió esta familia en su hogar. Reaccionamos de inmediato, acompañándolos con apoyo psicológico y legal, y gracias a nuestros patrullajes y cámaras, nuestros equipos ubicaron el vehículo y detuvieron al responsable”.

“Este hecho deja al descubierto una realidad. Son nuestros inspectores municipales quienes están arriesgando la vida y enfrentando en primera línea a delincuentes peligrosos. Por eso es urgente que la Ley de Seguridad Municipal esté completa lo antes posible”, aseveró.

El sujeto será puesto a disposición de la justicia por su presunta participación en el robo. Las circunstancias del hecho y las responsabilidades que correspondan deberán ser establecidas durante el procedimiento respectivo.