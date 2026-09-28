Carabineros intervino "puntos de interés" tras crimen de cabo Aguilera: Se encontraron cargadores de radio y dinero en efectivo

28 sept. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este lunes, equipos de Carabineros desplegaron diversos procedimientos de entrada y registro en seis domicilios ubicados estratégicamente en las comunas de Lo Espejo y La Cisterna tras el crimen del cabo segundo Christopher Aguilera.

Estas intervenciones contaron con una autorización judicial otorgada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, buscando levantar pistas fundamentales para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a todos los involucrados.

Evidencias de interés e incautaciones

Como resultado directo de estos intensos operativos, las fuerzas policiales lograron incautar importante material probatorio que quedó a disposición del Ministerio Público:

Equipamiento y comunicaciones : 17 cargadores de radio y dos teléfonos celulares, elementos cruciales para el peritaje de redes de contacto.

: 17 cargadores de radio y dos teléfonos celulares, elementos cruciales para el peritaje de redes de contacto. Dinero en efectivo : $2.100.000 en billetes.

: $2.100.000 en billetes. Sustancias sujetas a peritaje: Creatina.

Los peritajaes continuarán desarrollándose para establecer con exactitud los nexos entre el material incautado y los responsables directos del asesinato del funcionario policial.

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