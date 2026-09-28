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Caen presuntos miembros del PCC en Chile: Brasileño dirigía célula desde la cárcel

28 sept. 2026 - 23:10 hrs.

Revisa en detalle el reportaje de Mega Investiga sobre el operativo policial que permitió desbaratar una célula del Primer Comando de la Capital (PCC) en Chile, la mayor banda criminal de Brasil.

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