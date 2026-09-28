Prófugo por crimen de carabinero en Renca figura como "bautizado" de peligrosa banda brasileña PCC: operativo no logró detenerlo

28 sept. 2026 - 10:26 hrs.

Francisco Javier Rivera Galaz, buscado por su presunta participación en el homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, figura en la investigación de la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur como un “bautizado” del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal brasileña conocida por sus siglas. Los investigadores sospechan que integra la agrupación. Rivera sigue prófugo: aunque se esperaba detenerlo durante los procedimientos de este lunes, hasta esta hora no ha sido ubicado.

El homicidio de Ortiz ocurrió el 27 de agosto en Renca, cuando el funcionario se encontraba de franco. Rivera había sido identificado públicamente entre las personas buscadas por su presunta participación en el crimen. Su responsabilidad en ese caso aún debe ser establecida por la justicia.

Por ahora, se cree que Ortiz, alias “el Francis”, fue quien concertó el robo al cabo Ortiz y fue quien se apoderó de la pistola que portaba el funcionario de Carabineros. Según la indagatoria, Francis huyó del lugar junto a sus acompañantes portando los equipos tecnológicos, y además, fue quien coordinó la quema del vehículo, para lo cual, pagó $20.000 a otro de los imputados del caso.

El vínculo que la PDI y la Fiscalía Sur investigan entre Rivera y el PCC surgió en una causa distinta: la Operación Sintonía 1533, centrada en personas que, según los antecedentes reunidos por los investigadores, pertenecerían a la organización brasileña y operarían en Chile.

Para esta investigación se obtuvieron 24 órdenes de detención, además de autorizaciones para registrar seis domicilios e ingresar a ocho recintos penitenciarios. Los procedimientos incluyeron a personas que ya se encontraban privadas de libertad por otras causas. La cifra de órdenes judiciales no equivale al número de detenidos: el resultado de las diligencias todavía debe ser confirmado.

Entre los investigados se encuentra Lucas Leonardo de Oliveira Santos, ciudadano brasileño recluido en Santiago 1. Para los investigadores, sería el integrante con el vínculo más directo con el PCC dentro del grupo detectado en Chile.

La PDI y la Fiscalía le atribuyen, además, un papel en el ingreso de otros investigados a la organización mediante el denominado “bautizo”. Su situación en esta causa es distinta de aquella por la que ya se encontraba preso: los investigadores buscan establecer su eventual responsabilidad por hechos adicionales vinculados a Sintonía 1533.

El antecedente sobre Rivera abre una nueva arista en la búsqueda de uno de los sospechosos del homicidio del carabinero Ortiz. Mientras avanzan las diligencias para encontrarlo, la Fiscalía y la PDI deberán acreditar ante tribunales tanto los delitos investigados en la operación como el papel que atribuyen a cada persona dentro del PCC.

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