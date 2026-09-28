Revelan a qué hora llegarían las lluvias y tormentas eléctricas este lunes en Santiago y anticipan nuevo sistema frontal

28 sept. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes comenzó agradable en Santiago, pero el panorama cambiará durante la tarde. El especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anticipó precipitaciones y una posible presencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Las precipitaciones no llegarían durante las primeras horas del día e incluso habría un momento en que podría aparecer el sol. Sin embargo, después del mediodía aumentaría la inestabilidad y, con ella, la posibilidad de chubascos.

¿A qué hora lloverá este lunes en Santiago?

Según explicó Sepúlveda, la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas comenzará después de las 15:00 horas, aunque el periodo de mayor atención estará entre las 17:00 y las 20:00 horas, cuando también podría registrarse actividad eléctrica.

La situación no abarcaría por igual a toda la Región Metropolitana. Por ejemplo, la mayor posibilidad de tormentas eléctricas se concentraría desde Santiago hacia el interior y aumentaría mientras más cerca se esté de la Cordillera de los Andes o del cordón de Chacabuco.

Entre los sectores mencionados por el comunicador están Colina, Buin, Paine, Huelquén, Santiago y San José de Maipo. En cambio, Melipilla, Curacaví y María Pinto, no se verían afectados por el fenómeno.

“Entre más me acerco a la Cordillera de los Andes o al cordón de Chacabuco, mayor es la probabilidad de tormentas eléctricas esta tarde”, explicó.

“No es una lluvia pareja homogénea, son chubascos... Habrá sectores en precordillera que puedan acumular 10 milímetros en este lapso y en otros me pueden decir, como en Quilicura o en Pudahuel, 'sabe que aquí no cayó nada ¿y dónde quedaron los chubascos?'. Claro, porque es esa la característica, se presenta por sectores”, detalló Sepúlveda.

¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana?

El martes se espera cielo nublado, con una máxima de 19°C y probabilidad de chubascos en la cordillera. El miércoles las condiciones serían similares, aunque la temperatura máxima llegaría a 18°C.

El cambio se produciría el jueves, jornada para la que se anticipan temperaturas de 24°C a 25°C. y una pausa en las precipitaciones.

“El jueves se seca la ropa. Y el viernes por la tarde volverían las precipitaciones, también con probables tormentas eléctricas”, adelantó el especialista.

Viernes volverían las lluvias y el viento

El episodio previsto para el viernes correspondería a un nuevo sistema frontal que avanzaría hacia la capital.

“Sí, esta es inestabilidad del sistema frontal que pasó por el sur. En el sur en general esperamos dos sistemas frontales más el resto de la semana, y en el caso de la capital llega un nuevo sistema frontal el día viernes”, explicó Sepúlveda.

Las precipitaciones llegarían durante la tarde y estarían acompañadas de viento. De acuerdo con lo señalado, este podría alcanzar 30 kilómetros por hora en Santiago y hasta 50 kilómetros por hora en la Región Metropolitana.

El episodio se extendería hasta el amanecer del sábado, por lo que la semana terminaría nuevamente con precipitaciones en la capital.

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