Últimos días para obtener el bono de $100 mil para transportistas: Así puedes acceder

28 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Los transportistas que cumplen con los requisitos aún pueden acceder al bono de $100.000 mensuales destinado exclusivamente a la compra de combustible. El beneficio contempla a propietarios, meros tenedores y conductores de distintos servicios de transporte de pasajeros.

El aporte considera a quienes trabajan con taxis básicos, taxis colectivos y transporte escolar, además de los vehículos que realizan transporte de pasajeros entre Arica y Tacna.

Los últimos días para obtener el bono

El beneficio se paga mensualmente entre abril y septiembre de 2026, por lo que quedan pocos días para obtener el dinero.

El pago se realiza a través de la Cuenta RUT de BancoEstado y cada persona natural beneficiaria puede recibir un máximo de $100.000 al mes.

El beneficio dejará de otorgarse a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, informado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden recibirlo los propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, estuvieran inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros y permanezcan en él al momento del pago.

También están incluidos los propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

A ellos se suman los propietarios y meros tenedores de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros entre Tacna y Arica, de acuerdo con las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.

Propietarios pueden inscribir a conductores

Los propietarios o meros tenedores pueden designar a uno o más conductores como beneficiarios.

Una vez realizada la inscripción, el conductor recibirá un correo electrónico para confirmar sus datos. Para que pueda completar el trámite como conductor, el propietario debe haberlo postulado previamente.

Si se requiere cambiar al conductor beneficiario, el propietario o mero tenedor debe utilizar la opción “Modificación de beneficiario”.

¿Cómo postular al bono?

El trámite se realiza a través de la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los propietarios, meros tenedores, comuneros o representantes legales de una persona jurídica deben ingresar mediante “Postula aquí como propietario”.

Los conductores, en tanto, deben utilizar “Postula aquí como conductor”, siempre que hayan sido inscritos previamente por el propietario.

Además, la plataforma permite revisar el estado del trámite mediante “Consulta estado de postulación conductor” o “Consulta estado de postulación propietario”.

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