Aumenta el Bono Bodas de Oro: Este será el nuevo monto que recibirán las parejas

23 sept. 2026 - 14:30 hrs.

Las parejas que cumplan 50 años de matrimonio tendrán un cambio en el monto que entrega el Bono Bodas de Oro. El beneficio será reajustado en octubre, como ocurre cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que este año el reajuste será de 4,1%, por lo que el beneficio tendrá un nuevo valor a partir del próximo mes.

¿A cuánto subirá el Bono Bodas de Oro?

Desde el 1 de octubre de 2026, el Bono Bodas de Oro llegará a $482.295 por pareja, frente a los $463.166 vigentes hasta septiembre.

El nuevo monto corresponde a la variación del IPC registrada entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Como el beneficio se divide en partes iguales entre ambos cónyuges, cada uno recibirá $241.148. El bono se entrega por una sola vez.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El Bono Bodas de Oro está dirigido a parejas que hayan cumplido 50 años de matrimonio y que cumplan con los siguientes requisitos:

No estar separados ni divorciados.

Pertenecer a los cuatro primeros quintiles de la población, según el Registro Social de Hogares.

Acreditar residencia en Chile.

Pertenecer al mismo hogar. También pueden acreditar que ambos o cualquiera de los cónyuges reside en un establecimiento de larga estadía para personas mayores.

¿Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro?

Las parejas que cumplan las condiciones tienen un plazo de un año desde la fecha de su aniversario número 50 de matrimonio para solicitar el beneficio.

El trámite se puede realizar a través de ChileAtiende.

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