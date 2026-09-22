Cartola Hogar: Esta es la forma de obtenerla para acceder a beneficios

22 sept. 2026 - 09:00 hrs.

La Cartola Hogar es uno de los documentos más importantes a la hora de recibir beneficios estatales. Allí se resume su información socioeconómica y se refleja el tramo de vulnerabilidad en que se encuentra, ya que permite conocer la información personal y familiar contenida en el Registro Social de Hogares (RSH).

Es un documento que contiene datos claves de una persona, como el tramo de calificación socioeconómica, detalles de su hogar e integrantes, última actualización de datos, ingresos, entre otros.

Tiene el objetivo de focalizar de manera más precisa los beneficios del Estado, por lo que surge la duda sobre cómo obtenerla.

¿Cómo puedo obtener la Cartola Hogar?

Para solicitarla en línea, la Ventanilla Única Social indica que los interesados pueden hacerlo a través del portal del Registro Social de Hogares (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica y presionando el botón "Obtener Cartola Hogar".

Para obtenerla de manera presencial, acude a la municipalidad correspondiente a tu domicilio o a cualquier sucursal de ChileAtiende con tu cédula de identidad vigente. En el módulo de atención, puedes solicitar tu número y pedir ayuda al funcionario, o bien utilizar un módulo de autoatención disponible en algunos lugares.

¿Qué información verás en tu Cartola Hogar?

Según se detalla en la Ventanilla Única Social, en tu Cartola Hogar podrás conocer:

El tramo de calificación socioeconómica.

Información sobre los integrantes del hogar.

El número de personas con necesidades especiales que son parte de tu hogar.

Fecha de la última actualización.

Ingreso mensual del hogar.

Otros factores que influyen en la calificación socioeconómica del hogar.

Glosario de conceptos de la cartola.

Beneficios potenciales a los que puedes acceder.

Se recomienda a todos los inscritos mantener actualizados sus datos de integrantes, ingresos y otras variables del hogar, para que se realice la calificación socioeconómica con mayor precisión y, por consiguiente, que esta se vea reflejada en la Cartola Hogar.

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