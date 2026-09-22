Los Tres agotan su segunda fecha y celebrarán 30 años del Unplugged ante miles de fanáticos

22 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El regreso de uno de los discos más recordados de la música chilena ya tiene sus dos fechas completamente agotadas. Los Tres celebrarán las tres décadas de su Unplugged con dos presentaciones en noviembre.

La primera jornada rápidamente se convirtió en uno de los conciertos nacionales más esperados de 2026. Las entradas se agotaron en tiempo récord, llevando a la banda a anunciar una segunda presentación.

El público volvió a responder de manera contundente. La función adicional, programada para el domingo 15 de noviembre, también agotó todos sus tickets, dejando ambas jornadas con el cartel de sold out.

La expectativa por este reencuentro había comenzado incluso antes de la venta de entradas. Una sorpresiva presentación de Los Tres en la estación Baquedano del Metro de Santiago reunió a cientos de personas.

La intervención rápidamente se transformó en uno de los momentos musicales más comentados de la temporada y anticipó el interés que generaría el regreso de este repertorio a los escenarios.

Un álbum con historia

El álbum Los Tres Unplugged fue registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, en una sesión que terminó convirtiéndose en un momento fundamental para la trayectoria de la agrupación.

La producción destacó por combinar el rock con elementos de la cueca, el bolero, el jazz y distintas expresiones de raíz chilena, llevando la propuesta de la banda a una audiencia que trascendió las fronteras del país.

Tres décadas después de aquella grabación para MTV, las canciones volverán a encontrarse con distintas generaciones de seguidores. El aniversario se transformará así en una celebración de un repertorio instalado en la memoria musical chilena.

¿Dónde se realizan los conciertos?

Los conciertos se realizarán el 14 y 15 de noviembre en Santander Arena, donde miles de personas se reunirán para revivir las canciones que marcaron una etapa de la música nacional.

Con las dos fechas agotadas, Los Tres llegan a este aniversario respaldados por una convocatoria que atraviesa generaciones y demuestra el interés que todavía despierta aquel registro realizado hace 30 años.

Las jornadas prometen convertirse en uno de los principales encuentros musicales nacionales de 2026, poniendo nuevamente sobre el escenario las canciones de un álbum que continúa formando parte de la historia de la música chilena.

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