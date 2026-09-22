Pasajero abandonó maletín con material radiactivo en auto de aplicación y generó operativo de emergencia en Temuco

22 sept. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial iniciado cerca de las 23:40 horas del lunes permitió detectar un densímetro nuclear al interior de un vehículo en Temuco, región de La Araucanía, luego de que un pasajero dejara un maletín tras utilizar un vehículo de aplicación.

Pasajero dejó aparato radiactivo en el vehículo

Según explicó el teniente coronel Felipe Cerda, el pasajero fue trasladado por el conductor hasta el rodoviario, donde "le paga con una transferencia bancaria y luego le deja un maletín en el interior del vehículo", señalando que contenía material radiactivo y que "valía mucho dinero".

El conductor trasladó el maletín hasta un cuartel policial ubicado en avenida Pedro de Valdivia. Allí, relató el uniformado, personal de Carabineros "aplica un protocolo aislando el sitio del suceso, no manipulando este maletín que estaba en el interior del vehículo".

Posteriormente, Bomberos, a través de la sección Hazmat, hizo las mediciones necesarias: "Logran determinar que hay material radioactivo a 10 metros a la redonda de este vehículo", señaló el funcionario.

También concurrió personal de la Seremi de Salud para determinar "la densidad y la radioactividad" y establecer el perímetro involucrado. El teniente coronel indicó que la persona más expuesta al maletín "no está contaminada, ni tampoco Carabineros".

Densímetro nuclear habría sido robado

El funcionario explicó que el elemento encontrado correspondía a un densímetro nuclear, instrumento utilizado en el área de la construcción "para ver la densidad del suelo". Agregó que "no ha sido manipulado, el maletín está sellado".

Mientras se esperaba contar con un contenedor para trasladar el equipo, Carabineros habilitó las dos vías de avenida Pedro de Valdivia. Cerda señaló que el material "al parecer fue robado de alguna constructora a lo largo de Chile", información que aún estaba siendo verificada.

Respecto del conductor, el teniente coronel precisó que está en calidad de testigo y que se le estaban tomando declaración para enviar los antecedentes al Ministerio Público. Sobre la sustracción del equipo, indicó que hay otra denuncia asociada a ese delito.

Finalmente, Cerda señaló que personal de Carabineros estaba haciendo diligencias para encontrar a la persona involucrada: "Estamos usando todo nuestro personal y equipo para encontrar a esta persona", afirmó.