Fue fiscalizado, presentó documentación falsa, se escapó por un cerro e igualmente lo detuvieron: Tenía antecedentes previos

21 sept. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 35 años fue detenido durante la mañana de este lunes tras protagonizar una persecución policial en Vitacura, luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo que mantenía un encargo vigente por robo.

El procedimiento se inició en un servicentro ubicado en la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 2,5, donde funcionarios de Carabineros fiscalizaron al sujeto. Tras presentar documentación que posteriormente fue establecida como falsa, el hombre descendió del automóvil y escapó corriendo en dirección al río Mapocho.

La persecución se extendió por cerca de media hora y contó con la participación de más de 10 funcionarios de Carabineros e inspectores municipales. El individuo posteriormente ingresó al sector del Cerro Alvarado, donde intentó ocultarse antes de ser finalmente ubicado y detenido.

¿Cómo comenzó la persecución?

El procedimiento se inició luego de que la Central Municipal de Vitacura alertara a Carabineros sobre un vehículo Chevrolet que presuntamente habría participado en delitos registrados en otra comuna de la Región Metropolitana.

Con estos antecedentes, personal policial concurrió hasta el servicentro ubicado en Costanera Norte para fiscalizar al conductor.

Durante el procedimiento, el hombre presentó documentación que posteriormente fue establecida como falsa. Tras esto, abandonó el vehículo y comenzó a escapar a pie hacia el río Mapocho, para luego dirigirse hasta el sector del Cerro Alvarado.

La situación fue informada en la cuenta de X de la Prefectura Santiago Andes: “Carabineros de la 37ª Com. Vitacura, junto a personal municipal, logró la detención de un sujeto por el delito de receptación, tras detectar un vehículo con encargo por robo. El individuo intentó huir de infantería por el río y luego por el cerro, siendo finalmente detenido”, se señaló desde la institución.

Vehículo mantenía encargo por robo desde febrero

Una de las particularidades del procedimiento fue que el automóvil circulaba con una patente que no registraba un encargo por robo.

Sin embargo, los funcionarios pudieron establecer la verdadera identidad del vehículo debido a que mantenía adherido un logotipo de revisión técnica correspondiente a otra patente.

Según explicó el capitán Boris Castillo Vega, subcomisario de los servicios, el automóvil mantenía un encargo vigente desde febrero de este año en la comuna de El Monte: “El vehículo mantenía un encargo vigente desde febrero de este año de la comuna de El Monte”, explicó el funcionario policial.

De esta manera, el hombre fue detenido por el delito de receptación y trasladado hasta la 37.ª Comisaría de Vitacura.

Detenido registraba antecedentes policiales

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el detenido ya registraba antecedentes policiales por distintos delitos.

El capitán Castillo señaló que el sujeto había cometido ilícitos violentos y delitos contra la propiedad cuando era menor de edad. Además, durante el procedimiento fueron detenidos tres familiares del hombre, quienes presuntamente habrían intentado interferir en la persecución policial.

Los tres individuos quedaron a disposición de las autoridades por su eventual participación en hechos que podrían ser considerados como obstrucción a la justicia.

El procedimiento continúa a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que fue sustraído el vehículo y determinar la eventual responsabilidad de los involucrados.