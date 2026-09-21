Trabajos en Codelco: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular
- Por Felipe Gallardo
Codelco, uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, mantiene abiertas diversas postulaciones laborales en su plataforma de reclutamiento para incorporar nuevos talentos a sus faenas y oficinas corporativas a lo largo de Chile.
Las oportunidades laborales abarcan desde cargos operativos en mina y planta hasta roles de ingeniería, jefaturas y programas de prácticas para estudiantes, distribuidos en regiones como Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y la Región Metropolitana.
Vacantes destacadas para trabajar en Codelco
A continuación, te mostramos las 12 ofertas laborales que se encuentran vigentes en su portal:
- Ingeniero/a de Producción (Despacho) – Región de Antofagasta
- Ingeniero/a Experto/a en Balance Metalúrgico – Región de Antofagasta
- Director/a de Gestión y Control Comercial – Región Metropolitana
- Jefe/a Unidad Confiabilidad Eléctrica – Región de O'Higgins
- Operador/a Fundición – Región de O'Higgins
- Operador/a General (División Chuquicamata) – Región de Antofagasta
- Ingeniero/a Mantención Eléctrico/Electrónico – Región de Antofagasta
- Ingeniero/a Mantención Mecánico – Región de Antofagasta
- Ingeniero/a de Producción (Mina) – Región de Atacama
- Mantenedor/a Calificado-Eléctrico Plantas – Región de Valparaíso
- Convocatoria Operadoras/es Mina Rajo (Plazo Fijo) – Región de Valparaíso
- Programa Prácticas y Memorias Verano 2027 – Región Metropolitana
¿Cómo postular a las ofertas laborales de Codelco?
Para postular a la vacante que más te interese de la lista o explorar otras posiciones disponibles, debes ingresar a la plataforma de selección de Codelco (empleos.codelco.cl).
Una vez dentro del portal, podrás seleccionar la oferta laboral que mejor se adecúe a tu perfil y revisar en detalle el cargo, los requisitos específicos y la ubicación.
Para iniciar la postulación, solo debes hacer clic en el botón "Postula aquí" e iniciar sesión con tu cuenta del portal o a través de tu perfil de LinkedIn.
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