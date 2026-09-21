La Noche rompe el silencio tras polémico mensaje de Leo Rey: "Basta de normalizar el odio"

21 sept. 2026 - 19:38 hrs.

La banda de cumbia La Noche se refirió públicamente a la polémica protagonizada por su exvocalista Leo Rey, luego de que el cantante lanzara un mensaje contra Alexítico durante su presentación en “La Gran Fonda de Chile”, realizada en el Parque O’Higgins.

El episodio ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre, cuando Leo Rey interpretaba uno de los éxitos de su antigua agrupación. En medio de la presentación, el artista dirigió un particular mensaje hacia su excompañero, situación que posteriormente se viralizó en redes sociales.

Tras la repercusión que generaron sus dichos, La Noche publicó un comunicado en sus redes sociales, donde marcó distancia de las declaraciones del cantante y manifestó su postura frente a este tipo de situaciones.

El mensaje de Leo Rey contra Alexítico

Durante su presentación en “La Gran Fonda de Chile”, Leo Rey se encontraba interpretando “Que nadie se entere”, uno de los temas asociados a su etapa como vocalista de La Noche.

En ese momento, el cantante se dirigió hacia Alexítico y lanzó una frase para Alexítico desde el escenario mientras continuaba con su presentación junto a sus bailarinas y músicos.

El registro del momento comenzó a circular en redes sociales y generó diversas reacciones, situación a la que posteriormente respondió la banda.

La respuesta de La Noche

A través de un comunicado publicado en Instagram, La Noche manifestó su rechazo a la forma en que se han producido este tipo de situaciones y aseguró que no busca involucrarse en mensajes que puedan promover hostigamientos.

“Queremos ser muy claros: no somos partidarios de amplificar el odio, mucho menos cuando este se utiliza como parte de un show o de una exposición mediática”, señalaron.

En el mismo escrito, agregaron: “Tampoco creemos que sea correcto que los medios de comunicación den espacio o relevancia a comentarios que denostan públicamente a otra persona, contribuyendo a que el bullying y el hostigamiento se normalicen bajo la apariencia de una broma”.

La agrupación también afirmó que, desde 2010, Alexis Morales (Alexítico) y Gabriel Morales (Gabichi) han sido objeto de amenazas y hostigamientos, los que, según señalaron, también habrían alcanzado a sus familias.

La banda pide desvincularse de Leo Rey

Junto con referirse a los dichos del cantante, La Noche aprovechó la publicación para solicitar que se respete la distancia que mantiene actualmente con su exintegrante.

“Hoy queremos aprovechar esta instancia para solicitar públicamente algo muy sencillo: que se nos deje de relacionar con Leo Rey y que se respete nuestra decisión de desvincularnos completamente de esa persona y de sus acciones”, expresaron.

Finalmente, la banda cerró su comunicado con una frase que resumió su postura frente a la polémica: “No todo lo que provoca risas es gracioso. Nosotros elegimos no ser parte de eso. Basta de normalizar el odio”.

La publicación fue realizada dos días después de la presentación de Leo Rey y mantiene los comentarios desactivados.