"Hay buena onda": Daniel Valenzuela explicó cómo es su relación con su hermano y Paloma Aliaga

21 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

A más de una década de uno de los episodios más comentados de la televisión chilena, Daniel Valenzuela volvió a referirse a la dinámica que mantiene con su exesposa, Paloma Aliaga, y su hermano, Cristóbal Valenzuela.

En una reciente entrevista con Sergio Marabolí en el espacio La Hora de Conversar, el locutor radial abordó con naturalidad y humor la convivencia actual del núcleo familiar, especialmente al ser consultado sobre si comparten en festividades o celebraciones como las recientes Fiestas Patrias.

Respeto y límites

Ante la pregunta de si “¿se juntan todos para el 18?”, el comunicador respondió entre risas, marcando una línea en la relación: “No tanto... No compartimos ni de la misma empanada, ni la misma chicha, ni de la misma parrilla, no”.

Sin embargo, tras el chiste, Valenzuela dejó en claro que las diferencias pasadas quedaron atrás y que hoy la dinámica es cordial por sobre cualquier diferencia: “Hay armonía y buena onda”, enfatizó.

El vínculo entre los tres ha sido objeto de atención pública desde 2013, año en que terminó el matrimonio entre el animador y Paloma Aliaga, con quien tiene dos hijas en común. Tiempo después, Aliaga se relacionó con Cristóbal Valenzuela y formó una nueva familia.

Aunque en ocasiones anteriores el propio locutor reconoció el impacto emocional y mediático que significó asimilar la situación en su momento, el paso de los años permitió construir una dinámica de comunicación sana.

Con sus recientes palabras, Daniel Valenzuela demuestra que, si bien prefieren mantener espacios y celebraciones por separado, la prioridad sigue siendo la paz y el bienestar familiar.