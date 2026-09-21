"He pasado cinco meses muy difíciles": Sebastián "Lindorfo" Jiménez revela el drama que vive tras estafa por $400 millones

21 sept. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo momento personal y económico atraviesa el reconocido médico veterinario y comunicador Sebastián “Lindorfo” Jiménez, situación que fue revelada en un reportaje de Mega Investiga y comentada en Mucho Gusto. El profesional abordó públicamente el difícil escenario que atraviesa, en el que reveló haber sido víctima de una millonaria estafa que bordea los $400 millones.

El engaño se originó en su propia empresa de asistencias veterinarias, firma en la que participaba junto a un exsocio y que contaba con más de 150 clínicas y peluquerías caninas a nivel nacional.

Según relató en conversación con Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez, los primeros indicios de irregularidades aparecieron a finales de año. "He pasado por cinco meses muy difíciles. Esto explotó en diciembre, más o menos. Habían algunos indicios raros antes", contó el rostro televisivo.

La alerta de los proveedores y el desvío de dinero

La primera llamada de atención surgió directamente desde su red de trabajo y contactos en el rubro. "Ellos me llamaban y me decían: 'Sebastián, ¿sabes por qué no nos pagan los servicios? Esas fueron las primeras alertas", explicó Jiménez.

Ante las reiteradas dudas sobre los flujos de dinero, la administración decidió contratar a una perita judicial. En ese proceso se constataron masivos desvíos de fondos. Los responsables eran la pareja de contadores de la empresa: la mujer a cargo de la oficina interna y su esposo como contador externo. Ambos llevaban años trabajando en la firma y eran personas de absoluta confianza del equipo directivo.

Tras ser confrontados, la contadora involucrada terminó reconociendo su responsabilidad en los hechos. "Ella confesó lo que hizo, el modus operandi, ya todo el tema", contó el comunicador en el matinal de Mega. Además, las investigaciones posteriores revelaron que los acusados habrían usado un método similar en su trabajo anterior con una empresa del rubro de alimentos.

Querella en curso y la advertencia a emprendedores

Frente a la gravedad de los hechos, Jiménez confirmó que interpuso una querella criminal en el mes de marzo y que la Fiscalía está realizando diversas diligencias para esclarecer el alcance total del fraude. "Confío en la justicia y creo que se va a llegar a lo que estamos esperando todos, que es una condena", expresó.

Aunque el avance de la causa judicial le da tranquilidad, "Lindorfo" reconoció la profunda carga emocional que este episodio ha significado para él y su familia. También fue autocrítico por la falta de supervisión directa en las finanzas de su negocio.

"El gran problema mío y la gran responsabilidad que yo tengo, no solamente como representante legal, sino que como dueño de la empresa, es no haber estado encima. Uno nunca tiene que dejar nada en manos de nadie", reflexionó.

A modo de consejo para otros emprendedores, concluyó: "Por favor, pónganse encima, no dejen nada en manos de nadie. El Digipass, ustedes; la Clave Única, no se la pasen a nadie. Porque si no, pasan cosas como esta y son durísimas".