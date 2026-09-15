Neme dispara contra parlamentarios por el 17 de septiembre: "¿Por qué no dan feriado?"

15 sept. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Neme protagonizó un nuevo comentario crítico durante la emisión de Mucho Gusto, esta vez a propósito de la decisión de no establecer como feriado el 17 de septiembre y de la semana distrital que cumplen actualmente los parlamentarios.

El periodista intervino durante un despacho de Darynka Marcic desde La Pampilla, donde se desarrollan los preparativos para las celebraciones de Fiestas Patrias, y pidió un momento para plantear una reflexión que, según explicó, ya había abordado anteriormente en la radio.

Neme cuestionó que miles de trabajadores deban cumplir con sus labores el 17 de septiembre mientras los parlamentarios se encuentran en período de trabajo territorial.

Neme ironiza con el impacto económico del 17 de septiembre

El conductor comenzó su intervención con un tono irónico, apuntando al ministro Quiroz y a los efectos económicos que podría tener que las personas trabajen durante esa jornada.

“El ministro Quiroz debe estar muy feliz, porque la gente va a trabajar el 17 de septiembre”, comenzó diciendo.

Luego continuó con una serie de comentarios irónicos sobre indicadores económicos como el Imacec, el desempleo y la inflación: “Me imagino que eso ojalá cambie el desastre económico que hay en este país... Probablemente va a cambiar el Imacec, se va a bajar el desempleo, vamos a tener una inflación por debajo de los 4 puntos”, señaló.

“¿Por qué no dan feriado el 17?”

Sin embargo, el principal cuestionamiento de Neme estuvo dirigido al Congreso y, específicamente, a la semana distrital de los parlamentarios.

“Lo que me parece bien terrible es que el Parlamento está en semana distrital, una semana que, además, muchos de ellos ni siquiera usan para ir a su distrito”, sostuvo.

En ese contexto, el periodista hizo referencia a casos en que parlamentarios han sido cuestionados por realizar viajes durante períodos de semana distrital y lanzó una pregunta directa:

“Entonces, ¿por qué no dan feriado el 17 de septiembre y ellos tienen semana distrital para irse a su casa?”. Tras ello, Neme calificó la situación como “obscena”.

Karen Doggenweiler y Alejandro Sepúlveda respaldaron sus dichos

Los comentarios del conductor fueron respaldados en pantalla por sus compañeros Alejandro Sepúlveda y Karen Doggenweiler.

Esta última planteó que los parlamentarios eventualmente podrían responder que la semana distrital también forma parte de sus labores.

El intercambio se produjo mientras "Mucho Gusto" realizaba una cobertura de los preparativos para las celebraciones de Fiestas Patrias, a pocos días del inicio de las actividades dieciocheras a lo largo del país.