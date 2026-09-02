"¿Cuánto vale tu silencio?": Hermana de José Antonio Neme contó anécdota del animador cuando se "arrastró" por amor
Un divertido y sincero momento vivió el conductor de Mucho Gusto y candidato a "Rey Guachaca", José Antonio Neme, en el programa de Mega "La Hora de Jugar", espacio en el que fue sorprendido por su hermana, la también periodista María Fernanda Neme.
En el espacio, la comunicadora tenía la misión de exponer las "papitas" mejor guardadas del conductor. "¿Cuánto vale tu silencio?", le dijo Fernanda a José Antonio en el momento en que entró al estudio, a lo que él respondió: "Tú me debes bastantes favores, así que cuida tus palabras".
"Cuando me enojo, es verdad"
Una de las primeras preguntas que le hicieron a José Antonio Neme estuvo relacionada con el enojo fuera de la pantalla.Ir a la siguiente nota
Ante la interrogante, María Fernanda se sinceró y expresó: "Yo creo que tú te enojas y te desenojas". Por su parte, Neme reconoció lo que dijo su hermana y afirmó: "En mi vida diaria no tengo esa tecla, hay otras emociones que son más propias de mí, pero cuando me enojo, es verdad, es muy rápido".
Hermana de Neme lo acompañó a Chicago para recuperar un antiguo amor
En un momento del programa, el conductor de Mucho Gusto contó una antigua anécdota de amor. "Estaba muy enamorado de un norteamericano y teníamos planes de matrimonio", dijo el animador, reconociendo que también estaba dispuesto a dejar todo en Chile.
"Yo cometí un error, me mandé un 'Mago Jiménez'. Debo haber tenido un remember en una noche de soledad, pero el compadre era bastante celoso y no me perdonó", confesó José Antonio Neme.
"Sufrí y le pedí a mi hermana... Le dije: 'Acompáñame a Chicago y yo me voy a arrastrar por el piso'", reconoció el animador.
Sin embargo, la historia no tuvo un buen final, ya que María Fernanda confesó que el antiguo amor de su hermano "nos bloqueó".
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