Detienen a 9 implicados en el histórico robo de $6 mil millones en Valparaíso: Informático ayudó con la logística

02 sept. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de un año del asalto que sorprendió a Valparaíso, la investigación por el robo a la sucursal del Banco Itaú dio un paso clave. Un trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía permitió detener a nueve personas. Están acusadas de integrar la banda que entró a la bóveda de calle Cochrane la madrugada del 28 de julio de 2025 y se llevó $6.150 millones.

Las detenciones se realizaron tras 11 allanamientos simultáneos en la Región Metropolitana y la región de Los Lagos. Sin embargo, el dinero aún no ha sido recuperado y la policía trabaja para seguir su rastro.

Un plan desde adentro y bloqueo de cámaras

La sucursal robada no fue elegida al azar. La banda contó con la ayuda de un ingeniero informático de una empresa externa que prestaba servicios al banco. Este trabajador usó sus conocimientos para desactivar las alarmas y apagar los sistemas de seguridad, lo que permitió que el grupo entrara al lugar sin levantar sospechas.

Afuera del lugar, la logística también estuvo calculada. Los asaltantes estacionaron un camión tolva frente al edificio para tapar la vista desde la calle, se subieron a los postes para cortar los cables de las cámaras municipales y usaron disfraces para no ser reconocidos. Luego, entraron por una casa que estaba abandonada y usaron el método del oxicorte para abrir la caja fuerte.

El jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, Marco Ramírez, detalló parte del trabajo policial: “De nueve personas directamente involucradas, seis de ellos participan en el robo a través del modo operandi del oxicorte, haciendo un estudio de área, ocupando varios vehículos y puesta en escena con disfraces de delincuentes (...) Uno de los involucrados participaba en una empresa de seguridad informática que prestaba servicios a este banco”.

El jefe de la BIRO, subprefecto Julio Maspero, explicó el rol del trabajador del banco: “Era un funcionario activo del banco afectado al momento del robo. Con base en sus conocimientos, siendo un ingeniero informático, vulneró los sistemas de seguridad, lo que permitió a las personas que ingresaron ese día al banco hacerlo con total tranquilidad”.

Compras en el sur y la búsqueda del dinero

Durante las detenciones, la PDI incautó armas, computadores, celulares y los discos duros con las grabaciones internas del banco que la banda aún guardaba. Además, la investigación detectó que los acusados ya habían comprado dos propiedades, una en la capital y otra en la Región de Los Lagos, con dinero que vendría del asalto.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó los delitos por los que serán formalizados este jueves: “Se van a imputar cargos por asociación criminal, naturalmente por el delito de robo, por la infracción a la ley que sanciona delitos informáticos, a propósito de esta ayuda interna que recibieron, y lavado de activos. Es compleja, además, porque los sujetos no tienen su domicilio en Valparaíso, sino que se organizan desde Santiago para viajar a realizar esta operación”.

Tras las detenciones, el trabajo del Ministerio Público y la PDI se enfoca en rastrear el destino de los $6.150 millones que aún faltan por recuperar.