Con productos desde los $1.000: Tienda de artículos de belleza ofrece descuentos por cierre de local en Santiago

02 sept. 2026 - 14:28 hrs.

Una imperdible oportunidad de compras sorprende a los fans de los productos de belleza en Santiago, ya que la reconocida tienda Pink Lady anunció el cierre definitivo de su sucursal ubicada en el Mall Arauco Maipú.

Lo anterior dio paso a un remate total de stock que ha causado furor entre las clientas que buscan renovar su colección a precios bajísimos.

Productos desde los $1.000

Durante este periodo de liquidación por cierre, la tienda ha dispuesto una amplia variedad de productos con rebajas drásticas, permitiendo encontrar artículos desde tan solo $1.000.

Dentro del catálogo en oferta destacan accesorios de moda, cosméticos y otros artículos. Esta reestructuración busca agotar hasta el último producto disponible antes de bajar las cortinas de manera definitiva en el centro comercial del sector poniente.

Más descuentos en otra sucursal

Por otra parte, para quienes prefieren la zona oriente o buscan alternativas de transporte directo en la red de Metro, la sucursal de Pink Lady ubicada en el Subcentro de Escuela Militar también se encuentra ofreciendo atractivos descuentos en productos seleccionados.

Si bien este local mantendrá sus puertas abiertas y sus rebajas no responden a un cierre de tienda, es una excelente opción para aprovechar precios reducidos en un punto estratégico y de alto flujo en la capital.

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